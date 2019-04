V Kamniku zagorela dva avtomobila

Policisti so bili o požaru obveščeni malo pred 11. uro. Goreča avtomobila znamk Mercedes-Benz in Audi so na dvorišču pogasili gasilci PGD Kamnik in PGD Šmarca. Požar je poškodoval tudi del fasade, skupno pa naj bi po podatkih policije nastalo za okrog 14 tisoč evrov materialne škode.