V hišo občinske svetnice iz Črnomlja je molotovko vrgel 17-letnik

Novomeški policisti so ovadili osumljenca, ki je pred dvema mesecema v hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan skozi okno vrgel molotovko. Gre za 17-letnika iz Črnomlja. Motiv dejanja izhaja iz medvrstniških nesoglasij med mladoletnimi osebami, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po intenzivni preiskavi so z zbiranjem obvestil in materialnimi dokazi kriminalisti potrdili utemeljen sum in zaradi povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadili 17-letnika iz Črnomlja. V preiskavi so ugotovili, da je pred tem na domačem dvorišču opravil tudi preizkus delovanja zažigalne steklenice in to tudi posnel.

Skozi zaprto okno dnevnega prostora pritličja stanovanjske hiše je 17-letnik v notranjost vrgel gorečo steklenico, napolnjeno z vnetljivo tekočino (molotovko). Foto: PU Novo mesto

Ob razbitju stekla, okna in steklenice je izbruhnil požar. Ogenj je zajel sedežno garnituro in zavese ter osmodil stene. Domačim je uspelo pogasiti požar. Povzročena je bila manjša materialna škoda.

Kot je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Novo mesto France Božičnik, so policisti in kriminalisti po zbiranju obvestil in preverjanju okoliščin dogodka ugotovili, da motiv dejanja izhaja iz medvrstniških nesoglasij med mladoletnimi osebami.

Za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti je zagrožena zaporna kazen do pet let zapora, saj je bila s požarom povzročena nevarnost za življenja ljudi.