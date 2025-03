Zaradi onesnaženja pitne vode v delu Logatca je Komunalno podjetje Logatec izdalo ukrep prepovedi uporabe vode za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. Intenzivno izpiranje vodovodnega sistema je že v teku, do preklica prepovedi pa prosijo vse, da vodo uporabljajo samo za splakovanje sanitarij, piše na spletni strani podjetja.

Voda ni pitna na območju Tržaške ulice od rondoja pri bencinskem servisu do Narodnega doma, na Tomšičevi ulici, Ulici OF, Titovi ulici, Nazorjevi ulici, Partizanski ulici, Kidričevi ulici, Kraigherjevi ulici, v hišah na Pavšičevi ulici in Vilharjevi ulici.

Na podlagi senzoričnih ocen gre za onesnaženje z večjimi količinami šampona, je za Televizijo Slovenija (TVS) povedal direktor Komunalnega podjetja Logatec Boštjan Kreft. Ker gre za kemično onesnaženje, prekuhavanje vode ni zadosten ukrep. Tisti, ki so vodo iz vodovodnega sistema na območju onesnaženja vseeno zaužili, naj ob glavobolu, slabosti, bruhanju in preostalih znakih zastrupitve takoj poiščejo zdravniško pomoč, je za TVS dejala zaposlena v Zdravstvenem domu Logatec Urška Tomič.

Intenzivno izpiranje vodovodnega sistema je že v teku, pitno vodo pa z gasilskimi cisternami na več krajih deli štab Civilne zaščite, še poroča TVS.