V delovni nesreči umrl 57-letni moški

V Bratislavcih v občini Dornava se je v torek zvečer zgodila delovna nesreča, v kateri je umrl 57-letni traktorist. Moški je mulčil travo po brežini v sadovnjaku. Ko je prišel do konca nabrežine, je začel traktor drseti, nato se je prevrnil na desni bok in moški je padel okoli pet metrov v globino, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Traktor se je prevrnil na bok, moški pa je padel v globino okoli petih metrov. Kljub takojšnji pomoči policistov, gasilcev in reševalcev, ti so ga dolgo oživljali, so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo, so danes sporočili s policijske uprave.