V četrtek bo sprva snežilo, popoldne bo sneg prehajal v dež

Danes bo v zahodni Sloveniji deloma jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v vzhodnih in jugovzhodnih krajih bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno, le na Primorskem občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Še bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Padavine bodo ponehale v petek

V četrtek bo oblačno. Na Primorskem bo povečini suho, še bo pihala zmerna do močna burja. Drugod bo sprva snežilo, popoldne pa bo sneg po nižinah začel prehajati v dež.

V petek bo dež v notranjosti postopno ponehal, burja na Primorskem bo slabela.