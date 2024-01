V Cerknem 47. Partizanske smučine

Dogodka se je udeležilo 265 tekmovalcev, članov veteranskih in domoljubnih organizacij ter SV, ki so se pomerili v veleslalomu. Uvodoma so se po progi simbolno s slovensko zastavo spustili smučarji starodobniki, demonstracijska skupina Edmunda Čibeja Društva Gora s Predmeje ter novaški lok smučarji TD Novaki.

Dogodka se je udeležilo 265 tekmovalcev, članov veteranskih in domoljubnih organizacij ter SV, ki so se pomerili v veleslalomu. Uvodoma so se po progi simbolno s slovensko zastavo spustili smučarji starodobniki, demonstracijska skupina Edmunda Čibeja Društva Gora s Predmeje ter novaški lok smučarji TD Novaki. Foto: STA

Smučarski center Cerkno je danes gostil 47. prireditev Partizanske smučine Cerkno '45, ki ohranja spomin na prve organizirane smučarske tekme v Cerknem sredi okupirane Evrope. Danes to ni le spominski dogodek, ampak zlasti prireditev, ki ob smučarskih tekmovanjih povezuje in združuje različne generacije.

Tradicionalna prireditev poteka v spomin na dogodke januarja 1945, ko so v osvobojenem Cerknem sredi vojne vihre v tedanji okupirani Evropi potekale prve organizirane partizanske smučarske tekme v veleslalomu, patruljnih tekih in skokih.

"Ta zgodovinski dogodek ima vseslovenski in mednarodni pomen, saj so bile to edinstvene vojaške smučarske tekme v času druge svetovne vojne. To, da so se naši ljudje v času borbe za preživetje ter boja proti fašizmu in nacizmu odločili za organizacijo takega tekmovanja, je nekaj enkratnega in nekaj, kar nam mnogi zavidajo," je poudaril predsednik organizacijskega odbora prireditve Miha Butara.

Na odprtju tekem je dopoldan zbrane pozdravil župan Občine Cerkno Gašper Uršič, nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Andrej Osterman pa je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen spominskega dogodka, zlasti pri povezovanju med civilno in vojaško sfero ter med generacijami.

"Vsi udeleženci tekmovanja imajo isti motiv: najprej sodelovati in potem tudi doseči čim boljši športni rezultat. To je tudi priložnost za povezovanje Slovenske vojske z veterani in drugimi udeleženci ter primer odličnega vojaško-civilnega sodelovanja," je izpostavil Osterman.

Tekmo so odprli člani Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije, ki so jim sledili pripadniki SV, Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov. Slednji so tekmovali v sklopu 18. prvenstva veteranov vojne za Slovenijo.

Pokale združenja Sever so ekipno odnesli domov tretjeuvrščena ekipa Ljubljane, drugouvrščena ekipa Celja in prvouvrščena iz Zasavja. Med veterani vojne za Slovenijo pa so se ekipno najbolje odrezali tretjeuvrščena Mežiška dolina, druga Zgornja Gorenjska in prva Idrija-Cerkno, ki je domov odnesla še prehodni pokal.

Na zaključni slovesnosti je zbrane nagovoril podpredsednik ZZB za vrednote NOB Ivan Svetlik, ki se je zahvalil tekmovalcem za ohranjanje tradicije in spomina na dogodke izpred 79 let. Butara pa je poudaril najpomembnejše vrednote, ki jih bodo z organizacijo ohranjali tudi v prihodnje: "Odločnost in pripravljenost slovenskega naroda, da se brani v času, ko mu je bilo najhuje, kot so se v času druge svetovne vojne naši partizani borili proti fašizmu in nacizmu ter zmagali skupaj s pripadniki protinacistične zavezniške koalicije. Prenos teh vrednot v današnji čas je zelo pomemben kot tudi povezovanje med generacijami."

V prihajajočem tednu se bodo v veleslalomu pomerili tudi osnovnošolci z Idrijskega, Cerkljanskega ter Selške in Poljanske doline.