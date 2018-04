Ustavno sodišče v četrtek o Kovačičevi pritožbi glede datuma referenduma

Foto: STA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kovačič se zoper sklep Državne volilne komisije pritožil tako na ustavno kot na vrhovno sodišče, a je slednje pritožbo zavrglo, ker nima pooblastila za presojanje ustavnosti in zakonitosti določitve datuma glasovanja na referendumu.

Sovdatova je na današnji novinarski konferenci, ki je sicer namenjena predstavitvi poročila o delu sodišča v lanskem letu, pojasnila, da bo ustavno sodišče Kovačičevo pritožbo obravnavalo v četrtek.

Pobudnik bi referendum izvedel sočasno z volitvami

Pobudnik referenduma si prizadeva, da bi ponovljeno glasovanje na referendumu izvedli skupaj z državnozborskimi ali jesenskimi lokalnimi volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi.

Preberite še: Pahorjev urad: Volitev tokrat ni mogoče razpisati hkrati z referendumom

Že prejšnji teden je napovedal, da v primeru morebitnega neuspeha s pritožbo in poznejšim referendumom ostaja možnost pritožbe na rezultat ponovljenega glasovanja. Poudaril je, da bodo "cirkus vrteli do onemoglosti, da se bo neizvajanje zakona podaljševalo".

Roki za izvedbo referendumskih opravil so sicer stekli v torek, vsi, ki bodo želeli vstopiti v referendumsko kampanjo, se lahko do 17. aprila prijavijo kot organizator kampanje in odprejo poseben transakcijski račun.