Ustavljen železniški promet med Jesenicami in Ljubljano

Železniški promet za potniške in tovorne vlake med Jesenicami in Ljubljano bo od danes do torka popolnoma ustavljen. Do ponedeljka bo zaradi izklopa napetosti zaprta tudi proga med Koprom in Divačo. Namesto z vlakom bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Do vključno torka bo med Ljubljano, Kranjem, Jesenicami in Beljakom zaradi zaprte proge organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V tem času naj bi Slovenske železnice obnovile več odsekov proge.

Nadomestni prevoz bo do ponedeljka zaradi izklopa napetosti in del na progi organiziran tudi med Ljubljano in Koprom, med Divačo in Koprom, med Divačo in Buzetom ter med Ljubljano in Puljem.