Uspeh koroških Slovencev na lokalnih volitvah v Avstriji

Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ene od krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, je tokrat zmagal že v prvem krogu. Prejel je nekaj manj kot 65 odstotkov glasov in gladko premagal tekmeca Manfreda Slanitza in Simona Harricha, poroča ORF.

Velik uspeh v tej občini je dosegla tudi Enotna lista, zbirna stranka slovenske narodne skupnosti ter regionalna stranka. Prvič bo imela absolutno večino v občinskem svetu, piše STA.

Enotna lista je bila uspešna tudi v Bilčovsu, kjer je dobila tri mandate v občinskem svetu, enega več kot leta 2015, še poroča ORF.

Župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik bo medtem moral v drugi krog, kjer se bo pomeril s protikandidatko Elisabeth Lobnik iz vrst socialdemokratov (SPÖ). Slednja je prejela tudi za odtenek več glasov od Smrtnika - 44,71 odstotka, sedanji župan pa 43,48 odstotka. Smrtnikova Kapelška lista je izgubila tudi en mandat v občinskem svetu, navaja ORF.

Volitve so sicer potekale v skupno 132 občinah na avstrijskem Koroškem. Končni rezultati naj bi bili znani danes dopoldne. Štetje glasovnic traja dlje časa predvsem zaradi velikega števila glasovnic, ki so bile zaradi pandemije koronavirusa oddane po pošti, piše STA.

V 28 občinah potreben drugi krog

Jasno pa je že, da bo v 28 občinah potreben še drugi krog, med drugim v Celovcu, Špitalu ob Dravi in Šmohorju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Celovcu se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila sedanja županja Maria-Luise Mathiaschitz iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in njen predhodnik na položaju Christian Scheider, ki je pred volitvami prestopil iz stranke svobodnjakov (FPÖ) v stranko Team Kärnten. V prvem krogu je prejel največ glasov, še poroča APA.

Na volitvah v mestni svet v Celovcu je sicer največ, 30 odstotkov glasov osvojila SPÖ, sledijo pa Team Kärnten s 24,6 odstotka, ÖVP s 14,6 odstotka, FPÖ z 11,7 odstotka, Zeleni z 8,7 odstotka in stranka Neos s 5,8 odstotka.

V Špitalu ob Dravi se bosta vnovič pomerila sedanji župan Gerhard Pirih (SPÖ) in Gerhard Köfer (Team Kärnten), v Šmohorju pa sedanji župan Siegfried Ronacher (SPÖ) in Leopold Astner iz ljudske stranke (ÖVP).

V Beljaku je županu Güntherju Alblu uspelo zmagati že v prvem krogu, v Volšperku pa bo Hannes Primus (SPÖ) prav tako ponovil mandat, še poroča APA, še piše STA.