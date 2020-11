Umrl je veliki izumitelj Peter Florjančič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 102. letu starosti je umrl Peter Florjančič, izumitelj razpršila za damske parfume, vžigalnika s stranskim prižiganjem in okvirčkov za diapozitive.

V 102. letu starosti je danes ponoči umrl Peter Florjančič, ikona slovenskega inovatorstva, so nam potrdili na Občini Bled. Njegovo izredno pestro in vznemirljivo življenjsko pot je režiser Karpo Godina strnil v dokumentarni film z naslovom Življenje gospoda P. F., Edo Marinček pa popisal v knjigi Skok v smetano .

Peter Florjančič je v svoji karieri patentiral kar 400 izumov, do faze proizvodnje jih je prišlo 43. Med bolj znanimi so okvirčki za diapozitive, razpršilo za damske parfume, stroj za brizganje plastike in vžigalnik s stranskim prižiganjem.

Patent za statve je predstavljal začetek inovatorskega uspeha Petra Florjančiča. Foto: Vid Ponikvar

Njegov ključni patent je bil patent za statve, ki je pomenil začetek njegovega uspeha. Že leta 1957 si je zamislil avtomobilske zračne blazine, a industrija takrat nanje še ni bila pripravljena.

Konec lanskega leta se je moral zaradi novih lastnikov izseliti iz prostorov blejskega hotela Kompas, kjer je imel svojo pisarno:

V enem od intervjujev je Florjančič dejal, da je izumiteljstvo kot mamilo. "Izumitelj se zaljubi v svoj izum in ne odneha, tudi če ga ne more prodati. Izumi stanejo ogromno denarja, zato se počasi, a vztrajno zadolžuješ. Moj parfumski razpršilec je zahteval ogromne finančne vložke, a dobro, da sem imel bogate sponzorje. Financiral me je sam egiptovski kralj Faruk ..."

Izumil je tudi okvirčke za diapozitive. Foto: Vid Ponikvar

Na Bledu rojeni izumitelj, ki je življenje znal uživati z veliko žlico, se je v mladosti gibal v mondenih krogih. Preizkusil se je v več vlogah, med drugim tudi kot smučar in smučarski skakalec, glasbeni ustvarjalec, v filmu Noč v Monte Carlu je nastopil celo ob legendarni igralki Marlene Dietrich.

Že leta 1957 si je zamislil avtomobilske zračne blazine, a industrija takrat nanje še ni bila pripravljena. Foto: Vid Ponikvar

Zadnja leta je živel v domu upokojencev v Radovljici.

Novico o smrti legendarnega inovatorja so nam potrdili na Občini Bled.

