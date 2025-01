Po dolgi bolezni je v 80. letu starosti umrl Viktor Pistotnik, ustanovitelj podjetja Sintal in dolgoletni predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Kot pionir zasebnega varovanja v Sloveniji je postavil temelje panoge, ki danes predstavlja pomemben steber nacionalne varnosti Slovenije, so sporočili iz podjetja.

Iz koncerna Sintal so sporočili, da je bil Viktor Pistotnik filantrop in mecen, "nepogrešljiv podpornik številnih športnih, domoljubnih in kulturnih društev ter človek z izjemnim čutom za skupnost. S svojo predanostjo je pustil globok pečat v družbi ter z neštetimi dobrodelnimi dejanji prispeval k izboljšanju življenja številnih posameznikov in skupin."

"Njegova vizija, inovativnost in neomajna volja so oblikovale Sintal v vodilno podjetje na področju zasebnega varovanja z več kot dva tisoč zaposlenimi, obenem pa prispevale k profesionalizaciji in ugledu celotne panoge," so še navedli.

Družina Pistotnik, Viktor Pistotnik je leta 2009 del lastništva prenesel na sina Roberta Pistotnika in njegovo partnerico Lidijo Pilko, je na aktualni Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev uvrščena na 30. mesto. Družinsko premoženje je ocenjeno na 90,7 milijona evrov.

Koncern Sintal je največje slovensko podjetje za zasebno varovanje, upravljanje nepremičnin in druge storitve. Podjetje za varovanje je bilo ustanovljeno leta 1991. Koncern sestavlja več podjetij, ki pokrivajo celotno območje Slovenije.