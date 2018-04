Umrl je najstarejši Slovenec

Dragoš je umrl v soboto, 31. marca, so sporočili iz Društva upokojencev Vižmarje Brod, katerega član je bil. Pokojni je dočakal 110 let in 216 dni, s čimer je postal najstarejši moški prebivalec Slovenije vseh časov. Starost 110 let sta doslej dosegli le dve ženski, Marija Vencelj Maggi in Katarina Marinič, ki je leta 2010 umrla v starosti 110 let in 307 dni.

Dragoš se je rodil v belokranjski vasi Griblje. Po drugi svetovni vojni je dobil službo kot delavec ljudske milice in v okviru uprave za notranje zadeve deloval vse do svoje upokojitve. Poročil se je star 40 let ter imel sina in hčerko.

110. rojstni dan je praznoval lani v poljanski enoti ljubljanskega Doma upokojencev Center, slavljencu pa je tedaj prišel čestitat tudi predsednik republike Borut Pahor. Na praznovanju se je s tamburico za nekaj pesmi pridružil ekipi, ki mu je zaigrala ob njegovem častitljivem jubileju.

Nikolaj Dragoš je še do nedavnega pisal pesmi, poleg tega je v 100. letu napisal avtobiografijo.