Umrl je jezikoslovec Tomo Korošec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po težki bolezni je v 84. letu umrl jezikoslovec, zaslužni profesor in častni občan Laškega Tomo Korošec, so potrdili na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je predaval slovenski knjižni jezik in stilistiko.