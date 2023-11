Umrl arhitekt, urbanist in oblikovalec Grega Košak

Za svoje delo je prejel številna nacionalna in mednarodna priznanja, vključno z nagrado Prešernovega sklada za leto 1967, nagrado Unesca za kulturni plakat na varšavskem bienalu leta 1968, več zlatih medalj BIO in druga priznanja na različnih mednarodnih oblikovalskih manifestacijah.

Za svoje delo je prejel številna nacionalna in mednarodna priznanja, vključno z nagrado Prešernovega sklada za leto 1967, nagrado Unesca za kulturni plakat na varšavskem bienalu leta 1968, več zlatih medalj BIO in druga priznanja na različnih mednarodnih oblikovalskih manifestacijah. Foto: Matej Leskovšek

V 92. letu je v sredo umrl Grega Košak, ki je kot arhitekt, urbanist in oblikovalec pustil pečat v slovenskem prostoru. V 70. letih prejšnjega stoletja se je podpisal pod načrt za motel v Grosupljem ter postavil več drugih stanovanjskih, šolskih in poslovnih stavb, med katerimi izstopa stanovanjska soseska ob Dunajski cesti s stolpnico Mercatorja.

Bil je tudi častni član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, kjer je dejavno sodeloval in pustil pomemben pečat na dejavnostih in področjih, ki so ga še posebej zanimala, so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Že med študijem se je posvetil grafičnemu oblikovanju, kjer je kmalu pritegnil pozornost s svojimi prvimi knjižnimi oblikovanji, med drugim tudi za znamenito zbirko Pesmi štirih. Po diplomi je ustvaril vrsto celostnih grafičnih podob za pomembna slovenska podjetja, vključno z Adrio Airways, Letališčem Ljubljana, Mercatorjem, Zmajem, Emono, Formo Vivo, Tehniškim muzejem Slovenije in Genexom.

Poleg svojega izjemnega prispevka na področju oblikovanja je sodeloval v številnih strokovnih združenjih in društvih, tako doma kot v tujini. Foto: Matej Leskovšek

Bil je predsednik ali član strokovnih svetov različnih organizacij, med drugim v Društvu likovnih umetnikov Ljubljana (DLOS), Društvu oblikovalcev Slovenije (DOS) in Društvu arhitektov Ljubljana (DAL). Med letoma 1978 in 1984 je zastopal Jugoslavijo v Mednarodnem združenju arhitektov (UIA).

Svoje znanje in izkušnje je delil tudi kot profesor na fakulteti za arhitekturo ter akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je poučeval integralne pristope k oblikovanju okolja.