Ukom poravnal vse zapadle obveznosti do STA iz naslova javne službe

Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) je poravnal zapadle obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) iz naslova financiranja javne službe po zakonu za celotno lansko leto, torej tudi za december. Plačilo storitev STA, ki jih je koristil po tržni pogodbi v decembru, pa bo poravnal v ponedeljek, so danes napovedali v uradu.

Kot je urad zapisal v sporočilu za javnost, je zapadle obveznosti poravnal v skladu s pogodbo o opravljanju javne službe v letu 2020, pogodbo o storitvah STA v letu 2020 (t. i. tržno pogodbo) in obveznostmi, ki izhajajo iz sedmega protikoronskega zakona.

Ob tem pa v Ukomu navajajo, da so to storili "kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti" STA. Kot so zapisali, STA Ukomu "ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je Ukom zaprosil STA že oktobra in novembra lani in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil".

STA je posredovanje določenih dokumentov in odgovorov Ukomu sicer odrekla, ker je ocenila, da je z zahtevo po njih presegel svoja pooblastila. Ukom pa je zato začasno ustavil financiranje STA. Po sprejetem sedmem protikoronskem zakonu, ki je vladi naložil obveznost plačila zapadlih obveznosti, se je ministrstvo za finance obrnilo na Evropsko komisijo po mnenje, ali bi šlo v tem primeru za nedovoljeno pomoč. A je nato vlada na podlagi sporočila evropske komisarke Margrethe Vestager začasno odobrila izplačilo STA, saj da "nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA".

Ukom zaprosil za cenik za oblikovanje nove tržne pogodbe

Ukom je v današnjem sporočilu navedel tudi, da je v januarju STA zaprosil tudi za cenik njihovih storitev, da bi lahko pripravili in z STA sklenili novo tržno pogodbo, ki je bila v zadnjih letih podlaga za tržne storitve, ki jih STA zagotavlja vladnim institucijam.

"Kljub dvema dopisoma, in sicer z dne 4. januarja in z dne 6. januarja, v katerih je Ukom zaprosil STA za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se Ukom lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, le-tega Ukom ni prejel, zaradi česar vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti," so navedli v sporočilu.