S temi besedami je nek gospod na družbenem omrežju pokomentiral enega od oglasov za piščančje meso. In najverjetneje ni edini, ki tako misli. Vprašanja se zato ponujajo kar sama. Je domač piščanec res boljši od ostalih? Od katerih? A lahko v letu 2020 sploh še kje dobimo domačega piščanca? Kaj je sploh merilo? Koliko piščancev mora kmet rediti in kako, da mu sploh še lahko rečemo domač piščanec? In še najpomembneje, je domač piščanec res kakovostnejši, bolj "zdrav"?

Z vsemi temi vprašanji smo soočili Branka Ramota, ki se z rejo piščancev ukvarja že 45 let. Njegova družinska kmetija stoji v naselju Preloge, tik ob Slovenski Bistrici. Prav vseh pet družinskih članov dela na kmetiji. Trenutno redi šest tisoč piščancev in je na svojo kmetijo zelo ponosen, saj je del programa piščancem prijazne reje.

Gospod Ramot, kaj to sploh pomeni?

To pomeni, da imajo piščanci dosti več prostora, več gibanja in vsakodnevni izpust na svež zrak. Imamo jasna pravila in nadzor.

Pa se to na kakovosti mesa sploh pozna?

Seveda se pozna. Včasih so bili piščanci v hali stisnjeni na majhnih prostorih. Zdaj je njihov življenjski prostor mnogo večji in prijaznejši.

Vas bomo kar izzvali. Na družbenem omrežju je nekdo napisal "Pravljica za lahko noč. Tudi sledi ni od domačega piščanca." Kako odgovarjate na te besede? Kaj je po vašem mnenju sploh domač piščanec?

Po naše je domač piščanec vzrejen v Sloveniji in ne uvožen iz drugih držav. Pri naši reji so pogoji takšni, da se piščanec počuti dobro, čeprav to nekateri zaradi števila piščancev označujejo z besedo industrija. Domačega piščanca bodo ljudje težko dobili, saj jih ne gojijo več toliko doma in jih ne vzrejajo sami. Mi pa se trudimo, da bi lahko ponudili res najboljšo kakovost. Tudi mi smo družinska kmetija. Le več piščancev imamo.

Torej bi si vi upali reči, da gojite domače piščance?

Da, saj imajo vse, kar imajo domači piščanci.

Kakšne piščance pa vi z vašo družino jeste?

Jemo samo naše piščance iz piščancem prijazne reje. Sami smo prvi opazili boljšo kakovost tako vzrejenega piščančjega mesa.

Kaj pa, če bi po meso šli k posamezniku, ki doma redi le nekaj piščancev? Kaj bi vas zanimalo, preden bi ga kupili?

Zanimalo bi me, kje se giblje. To je zelo pomembno. Če na primer koplje po gnoju, je lahko to nevarno za izpostavljenost različnim boleznim.

Je pri takšnih piščancih torej več bolezni?

Seveda, saj je logično. Nimajo toliko nadzora.

Kaj pa je potem po vašem mnenju definicija zdravega mesa?

To je meso od lokalnih proizvajalcev, ki spoštujejo pravila čiščenja in higiene, imajo ustrezne certifikate ter so še posebej pozorni, da imajo živali dovolj gibanja.

