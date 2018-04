Tudi med prazniki nas čakajo višje temperature

Nadpovprečne temperature, ki so zajele Slovenijo, bodo v naslednjih dneh nekoliko popustile, vendar večjih sprememb tudi med prazniki ni mogoče pričakovati. Največ možnosti za krajevne padavine bo v torek in četrtek, nato pa spet kaže na lepo vreme.

V zadnjih dneh so povprečne temperature za vsaj pet do osem stopinj Celzija nad običajnim povprečjem.

Temperature za april zelo visoke

"Najvišje temperature so bile te dni res zelo visoke za april, saj so presegle 25 stopinj Celzija. V Črnomlju smo v nedeljo namenili celo 30,1 stopinje, kar je za ta čas izjemna temperatura," je dejala meteorologinja Veronika Hladnik.

Letošnji april je tudi glede na tridesetletno povprečje okoli tri stopinje toplejši od običajnih, podobno vreme pa bo vztrajalo tudi do konca meseca. Po njenih besedah so bili sicer vsi štirje prvi letošnji meseci izven povprečja, januar in april sta bila tako toplejša, februar in marec pa precej bolj hladna.

Po večinoma sončni sredi bo v četrtek spet več oblačnosti. Sredi dneva in popoldne se bodo od severa pričele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte. Foto: Klemen Korenjak

Danes popoldne na severozahodu plohe in tudi nevihte

Danes se bo še nadaljevalo zelo toplo vreme, bodo pa predvsem na severovzhodu države nastale plohe, popoldne tudi posamezne nevihte. Krepil se bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo vztrajale med 23 in 29 stopinjami.

Največ možnosti za padavine v torek

Največ možnosti za krajevne padavine bo v torek, ko bo prehodno zapihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja.

Temperature bodo po besedah Hladnikove nekoliko upadle na bolj normalne za ta letni čas, kot za zdaj kaže, pa bo vreme ugodno tudi za vse načrtovane izlete v času praznikov. Za zdaj je videti, da je od petka do ponedeljka zelo majhna verjetnost za kakšne padavine, tudi temperature bodo še vedno med 20 in 25 stopinjami.

Večjih sprememb vremena še ni na vidiku

Kakšne večje vremenske spremembe tako po besedah dežurne meteorologinje za zdaj ni mogoče pričakovati. Le petek bo po četrtkovih padavinah nekoliko hladnejši, namerili bomo med 15 in 20 stopinj, a bo prehodna ohladitev zgolj enodnevna in že v soboto je spet mogoče pričakovati toplejše vreme. Tudi za naprej pa kakšnih večjih sprememb še ni na vidiku.