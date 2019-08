Tudi danes na slovenskih cestah in mejnih prehodih številni zastoji

Ponekod so čakanja na mejnih prehodih dvourna, zastoji pa so tudi v notranjosti države.

Na Darsu svetujejo, da potovanja načrtujemo vnaprej in sproti preverjamo stanje na cestah. Tudi policija voznikom svetuje, naj spremljajo prometne informacije o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Kljub vročini, gostemu prometu in zastojem naj ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise.