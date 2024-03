Tržaški študenti zasedli univerzo

Študenti univerze v Trstu so v torek zvečer v znak protesta proti odločitvi vodstva univerze, ki je prepovedalo uporabo dvorane za predavanje aktivistke Stephanie Westbrook, članice gibanja za bojkot in sankcije proti Izraelu (BDS), zasedli univerzitetne prostore in tam preživeli noč, danes poročajo italijanski mediji.

Študenti tržaške univerze so po poročanju italijanskega časnika Il Piccolo zasedli dvorano Baciocchi, potem ko jim je vodstvo univerze prepovedalo uporabo dvorane za srečanje z ameriško aktivistko Stephanie Westbrook iz gibanja BDS. Gibanje si, kot piše na njihovi spletni strani, prizadeva za odpravo mednarodne podpore izraelskemu zatiranju Palestincev in za pritisk na Izrael, da spoštuje mednarodno pravo.

Kot so za časnik sporočili študenti, jim je vodstvo univerze uporabo dvorane sprva odobrilo, nato pa v torek zavrnilo s pojasnilom, da predavanje ni v skladu s pravilnikom o upravljanju prostorov.

Študenti so danes zgodaj popoldne vendarle izvedli konferenco z Westbrookovo, ki je bila odprta za javnost. Kot so navedli v sporočilu, se je srečanja udeležilo približno 60 ljudi, ki so "postavljali številna vprašanja in sodelovali v konstruktivnem dialogu, kot je bil vedno naš namen", na spletni strani poroča Il Piccolo.

V minulih mesecih so v več italijanskih mestih, tudi v Trstu, potekali protesti v znak solidarnosti s Palestinci kot odziv na izraelsko ofenzivo na območju Gaze, do katere je prišlo po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani.