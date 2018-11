Trichet: Grožnja multilaterizmu eno največjih tveganj

"Povsem jasno je, da živimo v novem, zelo decentraliziranem svetu, ni ene same sile, ki bi vodila svet, imamo veliko novih centrov moči," je podaril Trichet in dodal, da moramo zato bolj kot kadarkoli upoštevati medsebojno odvisnost.

"Ideja zavračanja multilaterizma, krepitve nacionalizma ter podpore le bilateralnim razpravam in dogovorom se zdi po naših razpravah zelo slaba, zelo nevarna. Narediti moramo vse za nov multilaterizem," je pojasnil Trichet in dodal, da so to poudarjali tudi na srečanju Trilaterale.

"Nedvomno so pogovori edina prava pot"

Po Trichetovih besedah so trgovinske vojne, kot tudi vse vojne sicer, zelo nevarne in bi lahko močno prizadele tako posamezna kot svetovno gospodarstvo in blaginjo vseh nas. "Nedvomno so pogovori edina prava pot. In multilateralna pogajanja so bolj pomembna kot katerokoli bilateralno pogajanje, potrebno je sodelovanje vseh," je prepričan.

Glede morebitne nove krize Trichet meni, da je veliko razlogov, ki kažejo nanjo, toda, kot je poudaril, do nje ne bo prišlo jutri. "Nekoč pa bo kriza zagotovo spet prišla in narediti moramo vse, kar lahko, da jo preprečimo," je dejal.

To po njegovih besedah terja veliko modrosti in nadziranje tveganj v največji možni meri. Iz minule finančne in gospodarske krize smo se, tako Trichet, zagotovo nekaj naučili, ne pa vsega: "Morda smo se naučili pol tega, kar bi se morali naučiti, čaka pa nas še veliko dela."

Trilaterala se srečuje enkrat letno

Več kot 200 vplivnih posameznikov iz Evrope in sveta od petka v Ljubljani razpravlja o izzivih za prihodnost Evrope. Člani Trilaterale, teh je 390, se srečujejo enkrat letno ter izmenjajo poglede in razpravljajo o najpomembnejših trenutnih družbenih izzivih.

Komisija je bila ustanovljena leta 1973 na pobudo ameriškega milijarderja Davida Rockefellerja. Sprva je bil njen namen spodbujanje sodelovanja med industrijskimi silami. Članstvo se je prilagodilo globalnemu dogajanju in danes jo oblikujejo pacifiško-azijska, ameriška in evropska skupina.

Dialog med Evropo in Severno Ameriko vzpodbuja še ena vplivna skupina, Bilderberg. Tudi to oblikujejo vplivni politični voditelji, industrialci, finančniki in drugi pomembneži. Razprave obeh skupin so načeloma zaupne narave.