Tri stranke dosegle rast, podpora preostalim padla

Časopisni hiši Dnevnik in Večer sta objavili raziskavo javnega mnenja Vox populi. V primerjavi s prejšnjim mesecem je podpora narasla le trem parlamentarnim strankam, preostale so v anketi dobile nižjo javnomnenjsko podporo.

Raziskava javnega mnenja, ki jo je za časopisa Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia, ni pokazala tektonskih premikov na slovenskem političnem parketu. V primerjavi s prejšnjim mesecem je avgusta nekoliko narasla le podpora dvema koalicijskima strankama: SDS in NSi.

Velika rast Jelinčičeve SNS?

Precejšnjo rast v primerjavi z mesecem prej je dosegla opozicijska SNS. A pri tem je potrebna določena previdnost. Vzorci vprašanih v anketah javnega mnenja so običajno manjši, SNS uživa nižjo podporo. Ob upoštevanju navedenega in možnosti statistične napake bi lahko imela SNS precej nižjo (ali višjo) podporo.

Podpora je glede na rezultate ankete padla tudi koalicijskima DeSUS in SMC, pa tudi vsem preostalim opozicijskim parlamentarnim strankam. Tudi sicer se vrstni red strank, ki so jih zaznali v anketi in imajo najvišjo podporo, ni dosti spremenil.

Rezultate javnomnenjske raziskave bomo objavili ob 15. uri, ko se izteče embargo, ki sta ga postavila naročnika ankete Dnevnik in Večer.