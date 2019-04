Transmaščobe: visoke kazni za kršitelje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsa ta živila niso niti najmanj priporočljiva za vsakodnevni jedilnik. Največ transmaščobnih kislin je v cvrtju, koliko, pa je odvisno od vrste olja, temperature in trajanja cvrtja. Ekipa Planeta je preverila, kakšne izdelke je bilo mogoče najti na slovenskih policah prvi dan veljave strogega pravilnika.

Našemu telesu transmaščobe le škodijo, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Leta 2015 se je zgodil preobrat. Takrat je namreč postalo jasno, da se je delež transmaščob na slovenskih trgovskih policah med letoma 2012 in 2014 povečal za več kot 300 odstotkov. Takrat so zazvonili vsi alarmi.

Da bi se izognili srčno-žilnim boleznim in demenci, si torej takšen obrok naročimo le izjemoma. Izdelke, ki tudi danes še lahko vsebujejo dva grama transmaščob, pa glejmo le od daleč.

Kje je največ transmaščob:



- v vsej ocvrti hrani,

- napolitankah, vafljih,

- rogljičkih,

- tortah, pecivu.

Prekrškarje od danes lovijo tudi inšpektorji. Uprava za varno hrano jih na teren pošilja 30. Kazni za kršitelje pravilnika pa znašajo do 15 tisoč evrov.