V aferi bulmastifi umaknili obtožni predlog zoper novinarja Lomovška

Zaradi namigovanja, da je bila na kraju tragedije, ko so bulmastifi do smrti pogrizli žrtev, še tretja oseba, je Kotnikova tedaj zaradi nevestnega dela celo kazensko preganjala dva policista, vendar neuspešno. Tožilski dokumenti naj bi se neupravičeno znašli v rokah Lomovška, ki naj bi s tožilko tesno sodeloval.

Na krškem tožilstvu so za časnik pojasnili, da so se za umik obtožnega predloga odločili zlasti po julijskem zaslišanju Kotnikove kot priče, ki je "zanikala, da bi jo Lomovšek kadarkoli napeljeval k očitanemu ali kakšnemu drugemu kaznivemu dejanju ali izročitvi v obtožnem predlogu navedene tožilske listine". Dodali so, da je tožilka tudi zanikala, da bi Lomovšku izročila sporne tožilske dokumente.

Tožilstvo je zaradi suma zlorabe uradnega položaja pred tem preganjalo tudi Kotnikovo, vendar je pregon zaradi številnih ovir zastaral. Kotnikova je zaradi zastaranja zato na sojenju nastopila le kot priča, v tej vlogi pa je pokrila Lomovška, s katerim sta bila v kritičnem času v tesnih zasebnih stikih.

"Tudi nobena od zaslišanih prič o očitanem napeljevanju Lomovška Kotnikove k izročitvi očitane tožilske listine ni vedela nič konkretnega, kar pa ni presenetljivo, saj naj bi se očitano kaznivo dejanje napeljevanja zgodilo zgolj med njima na štiri oči. Zgolj listinski dokazi - njuna medsebojna elektronska in telefonska komunikacija - pa niso zadostovali za obsodbo oziroma vztrajanje pri obtožnem predlogu," so svojo odločitev za Dnevnik pojasnili na krškem tožilstvu.

Komunikacija med Lomovškom in Kotnikovo, ki je presegala odnos med novinarjem in virom, je v kritičnem času sicer štela 748 telefonskih in SMS-stikov, še navaja časnik.

Kotnikova je bila kot tožilka dlje časa na bolniški in v suspenzu, nazadnje pa se je od tožilske toge morala posloviti. Zdaj jo je mogoče najti med odvetniki. Za Dnevnik je zdaj pojasnila, da je v zvezi z razrešitvijo sprožila postopke na upravnem, delovnem in ustavnem sodišču, ki pa še niso končani. Po njenem mnenju sicer očitki v obtožnem predlogu niti niso izpolnjevali znakov kaznivega dejanja.