Topla nedelja: temperature vse do 25 stopinj Celzija

Foto: Pixabay

Danes bo sprva še deloma sončno z zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bo oblačnost od juga naraščala, popoldne se bodo predvsem na zahodu in jugu države začele pojavljati krajevne padavine, pojasnjujejo na agenciji za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija.

--> V padavinah lahko pričakujete saharski pesek

Ponoči bodo krajevne padavine pogostejše, lahko tudi zagrmi.

Krajevne padavine vse do srede

Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Predvsem popoldne in zvečer bodo ob nevihtah mogoči nalivi. Ponekod bo čez dan pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na severozahodu okoli 7, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. V sredo bodo krajevne padavine večinoma ponehale, delno se bo zjasnilo. Še naprej bo toplo.