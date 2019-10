Topel in lep konec tedna #video

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bosta po nižinah v notranjosti megla in nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne se bo v hribovitih krajih na zahodu nekoliko pooblačilo. Krepil se bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

Tudi ponedeljek sončen

V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.