Poslanca NSi Mateja Tonina je na seji komisije za nadzor javnih financ zanimalo, ali je poslovni model družbe GEN-I res takšen, da naj bi družba poceni kupovala elektriko iz Jedrske elektrarne Krško in jo z večletnimi pogodbami prodajala v tujino. Zaradi tega jo morajo po njegovem vedenju slovenski potrošniki kupovati dražje, kot bi jo sicer. Z odgovorom ni bil videti zadovoljen.

Komisija za nadzor javnih financ, ki jo vodi poslanec NSi Jernej Vrtovec, je danes obravnavala finančni položaj največjih energetskih družb v državi, ki so v državni ali posredno v državni lasti. Vrtovec je kot razlog za sklic nujne seje komisije izpostavil 1,6 milijarde evrov državnih poroštev omenjenim družbam, ki jih mora komisija nadzirati, se seznaniti z njihovim poslovanjem, načrti in strategijami v teh zaostrenih razmerah.

Mateja Tonina (NSi) je zanimalo, ali je poslovni model družbe GEN-I res takšen, da naj bi družba poceni kupovala elektriko iz Jedrske elektrarne Krško (Nek) in jo z večletnimi pogodbami prodajala v tujino. Zaradi tega jo morajo po njegovem vedenju slovenski potrošniki kupovati dražje, kot bi jo sicer.

Predsednik uprave GEN-I Igor Koprivnikar mu je pojasnil, da GEN-I za potrebe družbe GEN energija izvaja funkcijo ščitenja proizvodnega portfelja. Dejal je, da GEN energija naroča transakcije, ki so vse vezane na tržne cene. "Vsaka izvedena transakcija je dejansko povezana s tržno ceno. Tako delujemo od samega začetka. Niti ena megavatna ura električne energije do tega trenutka ni bila kupljena po ceni, ki bi odstopala od tržnih cen na borzah," je zatrdil Koprivnikar.

Tonin z njegovim odgovorom ni bil zadovoljen, zato je ponovil svoje vprašanje: "Ali je cena, ki jo GEN-I kupuje od NEK nižja, kot jo trenutno kupujemo iz tujine?" Koprivnikar ga je spomnil, da je GEN-I več kot sedem let zagotavljal enako ceno elektrike končnim odjemalcem in še vedno velja za najugodnejšega dobavitelja električne energije v Sloveniji. "GEN-I kupuje elektriko, tudi od GEN energije, po tržnih cenah. Vso razliko v ceni, s katero smo zagotavljali stabilno ceno v Sloveniji, smo naredili z vidika razlik cen na tujih trgih. Po kateri ceni v danem trenutku odkupujemo elektriko od GEN energije, je predvsem odvisno od tržnih cen," je pojasnil Koprivnikar.

Opozoril je še, da gre za povsem ločeno delovanje, saj GEN energija odvaja vso proizvedeno električno energijo NEK po tržnih cenah, GEN-I pa končnim odjemalcem zagotavlja elektriko v skladu s ceniki GEN-I. "Tu nam je uspelo delovati kot najboljši in najcenejši dobavitelj električne energije v Sloveniji. In to zagotavljamo še danes, saj je naš glavni cenik še vedno pod regulirano ceno električne energije v Sloveniji," je sklenil Koprivnikar.

Koprivnikarjeve besede je potrdil tudi poslovni direktor družbe GEN energija Danijel Levičar.