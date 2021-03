To so najmanj aktivni poslanci v državnem zboru #video

Veste, kdo so Edvard Paulič, Franci Kepa in Tadeja Šuštar? Gre za poslance državnega zbora, za katere ste že slišali ali pa še ne. Danes vam prestavljamo nevidne in tihe med njimi. Že ob sinočnji maratonski seji se je lepo videlo, da se v imenu svojih strank vedno oglašajo eni in isti znani obrazi. Kdo pa so poslanci z najmanj nastopi in poslanskimi vprašanji? Izbranci ljudstva, ki jih niti leto pred koncem mandata ne poznate. In kdo meri njihovo aktivnost?

Devetdeset jih sedi v parlamentu. Pa poznamo vse? Še večja težava se pojavi, ko tiste, ki roke ne dvigujejo preveč pogosto, poskusimo povezati s pripadajočimi strankami. Kdo je na primer Leon Merjasec? Merjasec je poslanec največje koalicijske stranke; po spletnem orodju Parlameter pa je tudi poslanec, ki je v državnem zboru izgovoril najmanj besed, le 1.688. Za primerjavo: povprečen moški dnevno izgovori približno sedem tisoč besed.

A je kljub temu prisoten na večini sej. Le malenkost bolj zgovoren je še en poslanec iz vrst SDS Ljubo Žnidar, nato pa Mihael Prevc iz NSi. Že če se ozremo na včerajšnjo sejo, na kateri so obravnavali interpelacijo šolske ministrice Simone Kustec, ugotovimo, da smo večinoma vse do enih ponoči poslušali govore enih in istih poslancev.

A kdo so obrazi v ozadju?

Marsikateri so kljub neopaznosti vseeno pridni. Parlameter kaže, da so skoraj 100-odstotno prisotnost na glasovalnih sejah dosegli Jure Ferjan in Mojca Škrinjar iz SDS ter Andrej Černigoj iz NSi. A kljub temu, če pobližje pogledamo Ferjana, vidimo, da je do zdaj postavil le eno poslansko vprašanje, medtem ko je povprečje okrog 50 poslanskih vprašanj. Rekorder v postavljanju vprašanj pa je vsekakor po svojih govorih dobro poznani Franc Trček iz SD. Sledijo seveda Zmago Jelinčič ter Dušan Šiško in Jani Ivanuša iz SNS, nato pa pričakovano Miha Kordiš iz Levice.

Rekorder v številu izgovorjenih besed je poslanec DeSUS Robert Polnar. Zaznamujejo ga številne besede, med njimi sta "evroobmočje" in "dvodomnost". Je namreč šef odbora za finance. Je pa Parlameter pokazal še, da prav v DeSUS uporabljajo najbolj raznoliko besedišče, medtem ko imajo najslabši besedni zaklad v SAB in SDS.