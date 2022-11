Termo Shop ustvarja ugodje že 30 let

Oglasno sporočilo

Podjetništvo je tek na dolge proge, kjer uspe le najbolj vztrajnim. A samo vztrajnost za dosego uspeha ni dovolj. Potrebni so tudi iznajdljivost, hitro prilagajanje trgu in spremembam ter jasno zastavljena vizija, ki so jo v podjetju Termo Shop že pred 30 leti zagotovo imeli. In ta pomemben jubilej − 30-letnico − so praznovali v družbi zaposlenih in poslovnih partnerjev ter se predajali žametnemu glasu Nine Pušlar ter se do solz nasmejali Ranku Babiću.

Od leve proti desni si sledijo: Franc Šacer, Jožica Lemež, Jure Šacer in Danijel Vuk na skrajni desni.

Številne uspešne podjetniške zgodbe imajo skromne začetke in Termo Shop pri tem ni izjema. Podjetje je prve korake resda naredilo v mali domači kleti, a cilji so bili res veliki. "Pred 30. leti, ko je nastajala nova država, je sočasno nastajalo tudi podjetje Termo Shop," se na odru Narodnega doma v Celju z zanosom spominja Franc Šacer, ustanovitelj podjetja. "Leta 1992 ljudje niti slučajno niso razumeli koncepta toplotne črpalke. Prva leta našega delovanja so bila eno samo dokazovanje, toplotne črpalke pa niso bile ves čas tako donosne, kot so danes. Kljub temu nismo obupali – še več, verjeli smo, da smo na pravi poti in da se nam bo ta vztrajnost enkrat obrestovala. Podjetništvo pač ni enostavno, potrebnega je veliko odrekanja in garanja," pojasnjuje.

Franc Šacer, ki je danes sicer že upokojen, je življenje in celotno profesionalno kariero posvetil energetiki. Oborožen z znanjem in izkušnjami, ki jih je deset let pridobival v kotlogradnji in so se izkazale kot neprecenljive, se je podal na samostojno pot, na kateri ga je ves čas spremljala Jožica Lemež, ki je bila tudi prva direktorica podjetja Termo Shop: "Iskreno, takrat nisem točno vedela, v kaj se podajam. Kljub temu da smo verjeli v svojo idejo, je bilo zelo težko. Začetek našega podjetja je sovpadal s časom obilja porabe fosilnih goriv, ko energija še ni bila strateška dobrina. Prodali smo eno toplotno črpalko na mesec in od tega se seveda ni dalo živeti, zato smo svoje poslovanje nekoliko prilagodili trgu."

Zadovoljstvo strank je prednost

Odločitev se je izkazala za pravilno, sicer danes ne bi pisali o uspešni družinski zgodbi in 30-letni tradiciji. Kako zelo močno sta se prepletala posel in družina, pove tudi dejstvo, da je sin Jure Šacer, takrat kot 14-letni deček, počitniško delo opravljal prav v Termo Shopu, kjer je pripravljal ponudbe. "Ko je oče napovedal, da se bo upokojil, in ob tem izrazil željo, da prevzamem vodenje podjetja, sem nekoliko okleval. Doma sem namreč spremljal samo izzive, s katerimi se je podjetje soočalo. Kasneje, ko sem podjetje prevzel, pa sem ugotovil, da je teh izzivov še več," se danes spominja Jure Šacer, direktor podjetja Termo Shop. V času, ko je prevzel vodenje podjetja, se je nakazovala tudi velika gospodarska kriza, ki je zahtevala hitre odločitve in drzne poteze. Do leta 2007 so njihovi glavni kupci bili gradbinci. Zaradi krize, ki je nastala, so praktično čez noč ostali brez dela, zato je bilo treba hitro reagirati. "Vedel sem, da je čas, da se oddaljimo od tega segmenta in se preusmerimo h končnim strankam. Prisotnega je bilo veliko strahu, saj nam je bilo to področje neznano, treba se je bilo naučiti veliko novega, med drugim tudi pristopa oziroma odnosa do strank."

Iz majhnega Šempetra v svet

Odločitve, ki so jih v podjetju sprejemali skozi leta, so se naposled izkazale za pravilne. V Sloveniji podjetje Termo Shop velja za eno od vodilnih na področju razvoja, proizvodnje in prodaje toplotnih črpalk, njegovo kakovost pa prepoznavajo tudi kupci v tujini. Da slovensko kakovost cenijo na tujem, dokazuje tudi nagrada javne agencije Spirit, ki je podjetje Termo Shop razglasila za najboljšega izvoznika v letu 2021. Termo Shop je v 30 letih delovanja prejel številne nagrade in priznanja, nazadnje od Evropskega okoljskega urada (EEB), ki je podjetje prepoznal kot eno od vodilnih na področju ogrevanja z obnovljivimi viri energije v Evropi!

Postavljanje stranke v ospredje in skrb za okolje sta vodilna cilja. Dokaz, da svoje zgodbe samo ne prodajajo, ampak jo tudi živijo, je ravno njihov poslovni objekt, kjer so na pot energetske samooskrbe stopili že pred 13 leti. V prvi fazi so izvedli celovito energetsko sanacijo, leta 2012, v okviru druge faze, pa so na streho podjetja dali še sončno elektrarno ter se vključili v shemo PX3. Energetski preobrazbi so v zadnjih treh letih dodali še električno polnilnico, električne avtomobile in hranilnik električne energije.

V podjetju Termo Shop vsak teden postavijo približno 25 toplotnih črpalk in 23 sončnih elektrarn ter vsaj en večji projekt sončnih elektrarn (nad 200 kWp). Podjetje trenutno šteje skoraj 80 zaposlenih.



V mesecu oktobru so se uvrstili tudi med TOP 101 najuspešnejših srednjih podjetij v Sloveniji.

O podjetju Termo Shop, d. o. o.

Termo Shop, d. o. o., je vodilno slovensko podjetje, ki je na trgu prisotno že 30 let. Specializirano je za razvoj, proizvodnjo, prodajo, montažo ter servis energijsko varčnih toplotnih črpalk visoke kakovosti in preostalih celostnih rešitev: sončnih elektrarn, polnilnic, hranilnikov, klimatskih naprav itd., ki z uporabo obnovljivih virov uporabnikom prinašajo boljšo kakovost bivanja, večje prihranke pri stroških ogrevanja in manjše obremenitve za okolje. Dolgoletna tradicija je rezultat izkušenih strokovnjakov, trdega dela, postavljanje stranke v ospredje.

