Terase lokalov se odpirajo v še eni regiji

Vlada je odločila, da med obstoječe rumene statistične regije uvrsti tudi primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da bo tudi tu dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov. Prav tako so po vsej državi znova dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, omejitev gibanja med 21. in 6. uro ostaja. Obalno-kraška regija iz rdeče prehaja v oranžno fazo, s tem pa se odpravi omejitev gibanja z drugimi regijami.

Spremembe, ki jih je na današnji seji sprejela vlada: – po vsej državi (ne glede na statistično regijo) bodo dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi; – odpravljena je tudi omejitev v obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami; – med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata posavska in jugovzhodna Slovenija, se uvršča tudi primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov; – sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa; – spremembe so glede ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom in pri uresničevanju verske svobode.

Odprava omejitev v obalno-kraški regiji

Vlada je na današnji seji obalno-kraško statistično regijo uvrstila na oranžni seznam regij, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Dovoli se tudi zbiranje (druženje) do deset ljudi, tako kot že velja v vseh drugih regijah.

Dovoljeni so shodi do deset ljudi

Po vsej državi (ne glede na statistično regijo) so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. marca 2021.

Terase lokalov se odpirajo tudi v primorsko-notranjski regiji

Vlada je prav tako odločila, da se med rumene statistične regije, kamor že spadata posavska in jugovzhodna Slovenija, uvrsti tudi primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se ohranijo, iz rdeče v oranžno fazo pa prehaja obalno-kraška statistična regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne veljajo več omejitve, ki so zanjo veljale do zdaj. Spremembe v teh dveh regijah se začnejo uveljavljati 22. marca.