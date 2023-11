Tatovi izkopali luknjo skozi zid trgovine in ukradli več kot 250 očal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tatovi v Podgorici so v noči na četrtek iz ene od trgovin z očali ukradli več kot 250 sončnih očal znanih blagovnih znamk. V trgovino so vlomili tako, da so izkopali luknjo skozi zid sosednjega lokala. Črnogorski mediji idejo za tatvino pripisujejo primeru iz septembra, ko so storilci v Podgorici izkopali predor do sodišča.

O tatvini so javnost obvestili iz trgovine z očali, ki stoji v središču Podgorice. "Pazite na svoja podjetja in trgovine," so po poročanju podgoriških Vijesti zapisali v objavi na družbenem omrežju TikTok.

Pojasnili so še, da so jim neznani storilci ukradli več kot 250 očal, krajo pa so prijavili policiji.

Kopanje lukenj oz. predorov z namenom kraje v črnogorski prestolnici ni novost. Sredi septembra so v skladišču višjega sodišča v Podgorici odkrili predor, ki je vodil do stanovanja v zgradbi nasproti sodišča. Podzemni predor naj bi storilci po pisanju črnogorskih medijev uporabili za krajo dokaznega gradiva v sodnih primerih proti vodjem in pripadnikom organiziranih kriminalnih skupin.