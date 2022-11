Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtek bo pretežno oblačen, na vzhodu bo večinoma suho, drugod so občasno mogoče manjše krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem se bo ogrelo do 20 stopinj Celzija.

Popoldne se bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji prehodno delno razjasnilo. Ponoči se bodo padavine okrepile in zjutraj od zahoda razširile na vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V petek bo deževalo, konec tedna bo večinoma suh

V petek bo oblačno in deževno, lahko tudi zagrmi. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 19 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno, na vzhodu pretežno oblačno in večinoma suho.