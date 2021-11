Takšna je današnja vremenska napoved

Danes bo oblačno, občasno se bodo pojavljale manjše padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, v notranjosti šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem dokaj sončno s šibko do zmerno burjo, drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme, oblačnost se bo popoldne trgala. Jutranje temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.