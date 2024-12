Tako lahko pomagate ljudem v stiski

Veseli december ni veseli mesec za vse. Ko mesta zasijejo v lučkah in mnogi navdušeno odpirajo darila ter se veselijo novega leta, se žal veliko ljudi utapljajo v skrbeh, kako bodo nahranili otroke in plačali položnice. Pomagate jim lahko po svojih močeh.

Foto: Spar

Dobra dela decembra štejejo dvojno

Naša odgovornost je, da pomislimo tudi na tiste, ki jim je težko, in jim poskušamo pomagati. Prav vsak je lahko dobrodelen, saj pri tem štejejo že majhna dejanja in pozornosti. V vežo bloka na primer postavite Božičkovo škatlo s sladkarijami, s katerimi si lahko postrežejo vsi otroci v stanovanjski zgradbi. Če poznate družino v stiski, jim podarite oblačila, ki jih ne nosite več, ali igrače, igre in knjige, ki so jih vaši otroci že prerasli. Pomagate lahko tudi s plačilom položnic, nakupom šolskih potrebščin, hrane, higienskih pripomočkov in čistil.

V voziček za Sparovo blagajno položite živila z daljšim rokom uporabe. Foto: Spar

Napolnite vozičke za socialno ogrožene družine

Pomagajte po svojih močeh. Vse do 31. decembra boste v trgovinah SPAR, INTERSPAR ali SPAR partner za blagajno našli vozičke z oznako "Anina zvezdica". Prispevajte živila z daljšim rokom uporabe. Družine v stiski najbolj potrebujejo čaj, kavo, mleko, moko, olje, kis, namaze, omake, konzervirane jedi, vloženo sadje ali zelenjavo, juhe iz vrečke, kosmiče, čokolino, marmelado, med, riž, testenine, polento, zdrob, ješprenj, sladkarije, slane prigrizke, puding, začimbe, sladkor in sol. Hvaležne pa vam bodo tudi, če jim podarite izdelke za osebno nego in čistila.

SPAR Slovenija in Anina zvezdica se zahvaljujeta vsem, ki pomagate.

SPAR bo doniral pet tisoč evrov Anini zvezdici V skladu z zavezo Skupaj za boljši jutri si v Sparu prizadevajo, da njihovo delovanje pozitivno vpliva na lokalne skupnosti in širšo družbo. Svoje namere med drugimi uresničujejo s številnimi donacijami različnim ustanovam in družbenim skupinam po Sloveniji. Letos že trinajstič sodelujejo z Anino zvezdico, ki skupaj s prostovoljci in ustanoviteljico Ano Lukner Roljić na čelu že več kot desetletje zbira hrano za družine in posameznike v stiski. Preko platforme Truhoma, ki razvija inovativne tehnologije za doniranje in prejemanje pomoči na stoodstotno pregleden in sledljiv način, bo SPAR nakazal Anini zvezdici donacijo v skupni vrednosti pet tisoč evrov.



Foto: Spar

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.