Tabor Slovenske vojske: mladi navdušeni nad izzivi vojaškega življenja #video

85 polnoletnih dijakinj in dijakov srednjih šol ter študentk in študentov različnih fakultet se na brezplačnem 14-dnevnem vojaškem taboru spoznava z vojaškim življenjem. Prikaz bojnih postopkov, veščin preživetja v naravi in vajo delovanja učnega voda so udeleženke in udeleženci vojaškega tabora na vadišču pri Bohinjski Beli danes predstavili pred objektivi pripadnikov sedme sile. Kako so se odrezali, preverite v zgornjem posnetku.

Za udeležence pri Slovenski vojski pravijo, da so izjemno motivirani, disciplinirani in da bi takšne kandidate z veseljem sprejeli v svoje vrste, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Sprejeli vse mogoče ukrepe za zajezitev novega koronavirusa

Letošnji vojaški tabor na vadišču pri Bohinjski Beli je bil zaradi novega koronavirusa nekoliko drugačen kot v preteklih letih. "Sprejeli smo vse mogoče varnostne ukrepe. Prvi takšen ukrep je bil, da smo vse udeležence, še preden smo tukaj začeli delo, testirali, da smo prepričani, da nihče ni okužen," je dejala polkovnica in poveljnica šole za častnike Alenka Petek.

Udeleženci tabora med drugim usvojijo vojaške veščine reorganizacije, konsolidacije, pobiranja statusa svoje enote in statusa enote nasprotnika, pa tudi pregleda ranjenih in mrtvih. "V resnici spoznavajo taktične postopke, ki jih izvajamo v Slovenski vojski, in osnove preživetja na bojišču," je pojasnil nadporočnik in vodja vojaškega tabora Miha Jost.

Mladi na taboru premagujejo tudi taktične steze, vodne ovire, se usposabljajo z bojnimi vozili in se učijo preživetja v naravi. "Zdaj sem iz slame naredila gnezdo, dala sem malo vate in malo smole. Zdaj bom dala še malo streliva," je dejala udeleženka tabora Klavdija Strnšek.

Kljub fizičnim naporom navdušenja med mladimi ne manjka

Navdušenja med dijaki in študenti kljub fizičnim naporom in številnim izzivom ne manjka. "Preizkusiš se, ali si fizično sposoben, ob tem pa premagaš tudi nekatere strahove. Take dobre življenjske stvari bi vsakomur prišle prav," je prepričan udeleženec tabora Martin Štrekel.

"Pištole, puške, to orožje me je zanimalo, pa sem rekla, zakaj pa ne. Pa še to. Ker sem dekle, sem si želela dokazati, da to zmorem," je povedala udeleženka Mojca Simerl. Seveda pa glavni namen tabora ni samo zabava. V Slovenski vojski mlade vzgajajo v duhu vojaške discipline in reda, kar v praksi med drugim pomeni tudi, da jih zbujajo sredi noči in zahtevajo postroj. A tudi to je vojaško življenje, so še poročali na Planetu.