Svetovni dan varnosti hrane v DZ obeležili z mednarodno konferenco

Svetovni dan varnosti hrane so v DZ obeležili z mednarodno konferenco, na kateri so predstavniki različnih institucij iskali skupne rešitve za izzive, povezane z varnostjo hrane. Zagotavljanje varnosti hrane je po besedah državne sekretarke Tatjane Buzeti ključno za zdravje ljudi ter prednostna naloga na nacionalni in globalni ravni.

Konferenco so organizirali ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, državni svet ter mreža Evropske deklaracije za hrano, tehnologijo in prehrano.

Buzetijeva: Nujno je preoblikovanje naših prehranskih sistemov

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Buzetijeva je v nagovoru poudarila, da so tveganja, povezana s hrano, danes drugačna kot v preteklosti.

"Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja je nujno preoblikovanje naših prehranskih sistemov. Njihova prihodnost vključuje trajnostno pridelavo, predelavo in porabo hrane, prehransko varnost, zmanjšanje izgub hrane ter preprečevanje goljufij vzdolž verige preskrbe s hrano s podporo raziskav, inovacij in naložb ter izmenjavo znanja in dobrih praks," so državno sekretarko v sporočilu za javnost povzeli na ministrstvu.

Podpredsednik državnega sveta Matjaž Švagan je medtem izpostavil pomen doslednega izvajanja nadzora nad sledljivostjo, označevanjem in kakovostjo, učinkovitosti pristojnih služb ter ozaveščanja potrošnikov. "Lokalno pridelana hrana, ki pride na naše krožnike brez dolgih transportnih poti, prispeva k zmanjšanju okoljske obremenitve ter je pridelana po visokih standardih," so Švagana povzeli v državnem svetu.

S pomočjo umetne inteligence do višjih živilskih standardov

Kot so dodali v sporočilu za javnost, je široko zastavljena konferenca naslovila iskanje skupnih rešitev za učinkovito soočanje z lokalnimi in globalnimi izzivi ter obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, saj je varnost hrane temelj prehranske varnosti in je ključna za preoblikovanje prehranskih sistemov v trajnostne, pravične in odporne.

Udeleženci konference so poudarili pomen živilskih standardov in ustreznih mehanizmov, katerih namen je preprečevanje prihoda hrane sumljivega izvora na krožnike potrošnikov, za kar bi potrebovali podrobno analizo podatkov na ravni EU, tudi ob pomoči umetne inteligence, so razpravo še strnili v državnem svetu.

Na ministrstvu pa so dodali, da sta Mednarodna organizacija za prehrano in kmetijstvo ter Svetovna zdravstvena organizacija že leta 1963 prepoznali tveganja na področju varnosti hrane ter ustanovili mednarodni program standardov za živila Codex Alimentarius in Komisijo Codex, EU pa je leta 2002 ustanovila Evropsko agencijo za varnost hrane, ki je neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih.

Na konferenci, ki je potekala pod sloganom Živilski standardi rešujejo življenja, so obeležili tudi 60. obletnico delovanja komisije Codex Alimentarius.