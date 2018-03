Sumljiv moški napadel policista, ki je sprehajal psa

Gorenjski policist je v petek zvečer med sprehajanjem psa na območju Domžal opazil sumljivega moškega. Ko je do njega pristopil, ga je ta napadel in ga lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policist je zunaj delovnega časa v okolici svojega bivališča opazil moškega, oblečenega v temna oblačila in s kapuco zakritim obrazom, ki se je skrival med vozili. Ta je ob približevanju policista kraj zapustil. Policist si je zaradi sumljivih okoliščin ogledal vozila in okolico, nato pa v temnem delu sosednje ulice spet naletel na isto osebo.

Takrat ga je v vlogi občana vprašal, ali išče koga in ali potrebuje pomoč. Neznanec ga je nenadoma napadel in z udarcem lažje poškodoval. Policist se je v napadu obranil in se napadalcu izkazal kot policist ter ga do prihoda domžalskih policistov obvladal.

Pri moškem so policisti našli prikrito radijsko zvezo, ki jo storilci med kaznivimi dejanji uporabljajo za medsebojno komunikacijo. Obravnavajo ga zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir, saj je do prihoda policijske patrulje z uporabo sile še večkrat poskusil pobegniti, še sporočajo s Policijske uprave in pozivajo, da naj bodo občani pozorni na sumljive osebe.

Istega moškega so policisti pred tem dogodkom že obravnavali zaradi tatvin. Na kranjski policijski upravi tisti večer sicer niso zabeležili kaznivih dejanj, lastniki pa so po dogodku vredne stvari pobrali iz svojih vozil.