Stražiška civilna iniciativa ostra: Ekol mora oditi

"Cona je nastala na območju, ki za to ni primerno. To je izvirni greh," je v današnji izjavi izpostavil Špolad. Kot je pojasnil, občani zahtevajo selitev Ekola v ustreznejši objekt, ki bo predvsem na ravnem. "Ekol ima to nesrečo ali obupno smolo, da je na samem hribu, in vsakič, ko se zgodi tak požar kot v ponedeljek, odpadna gasilna voda steče v sorško reko," je opozoril.

Ponedeljkov požar je po Špoladovem mnenju le zadnje opozorilo. "Moje mnenje, mnenje Alpe Adria Green in mnenje okoliških ljudi je, da je treba te deležnike preprosto preseliti na drugo lokacijo. Ne samo zaradi nas, tudi zaradi njih, da se bodo lahko razvili in opravljali delo, ki ga nekdo mora," je še dodal.

Kritičen do delnih rešitev

Kritičen je bil tudi do tistih, ki ponujajo le delne in kratkopotezne rešitve. Za takšne težkoindustrijske obrate, ki so tu nastali in postali del vsakdana, je razmišljanje o nekih parcialnih rešitvah, kakršne ponuja tudi kranjska občina, sila nevarno," je prepričan.

"Ni bistvo le v komunalni ureditvi s kanalizacijo, kot to poimenuje Mestna občina Kranj. Težava je vsa ureditev. Cestna infrastruktura je kolovozna. To območje je videti kot slaba zgodba iz 19. stoletja iz začetka industrijske revolucije. Nobena infrastruktura ni primerna za predelavo odpadkov ali na primer taljenje aluminija v neposredni bližini tiste za peko krofov," je strnil.

V civilni iniciativi želijo, da bi se dialog, ki se nadaljuje le na ravni okoljevarstvenih organizacij, civilnih iniciativ in inšpekcijskih služb, ki jih je Špolad označil za brezzobega tigra, prenesel na širšo družbo. Obenem je bil kritičen do obveščanja okoliških prebivalcev po požaru. To, da jih niti eno uro po požaru nihče ni fizično obvestil o tem in so odpirali okna, je nedopustno," je poudaril.