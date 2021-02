Stranke večinoma podpirajo misijo EU o medijski svobodi v Sloveniji

Poslanci LMŠ, SAB, Levice in NSi so se danes odzvali na predlog povabila misiji Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. To je premierju Janezu Janši v ponedeljek predlagal predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin. Predlog je podprl prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Koordinator Levice Luka Mesec je v današnjem odzivu v izjavi za novinarje dejal, da bi bilo dobrodošlo, če bi v Slovenijo prišla "neka skupina iz Evrope", ki pa bo morala po njegovih besedah predvsem pogledati, kako se vlada v Sloveniji obnaša do svobodnega medijskega prostora. "Mislim, da jim v resnici ni treba pretirano raziskovati, ker so pri tem povsem očitni. Saj je dovolj, da pogledajo najbolj burne izjave, ki jih naša vladajoča politika vsak dan daje in je povsem jasno, kam pes tukaj taco moli," je še dejal Mesec, piše STA.

Tonin predlagal naj vlada povabi misijo Evropske unije

Predsednica SAB Alenka Bratušek je v odzivu menila, da bo do obiska iz EU prišlo tudi brez povabila slovenske vlade. Ob tem je v izjavi za novinarje izrazila prepričanje, da bo tako Počivalšku in Toninu ob tem "hudo nerodno".

Poslanec LMŠ Jani Möderndorfer je v izjavi za novinarje menil, da v Evropski komisiji niso neumni. "Smo v 21. stoletju in danes pravzaprav rabiš pol ure, da si na Twitterju, pa naslednje pol ure na internetu, pa več ali manj vidiš, kaj se dogaja in ne rabiš nobenih posebnih ekspertnih komisij. Že samo to, da ustanavljajo novo nacionalno STA, vam pove, kam to pravzaprav pelje. Jih pa razumem. Stiska je huda in upajo, da bo ta komisija delala eno leto," je dejal Möderndorfer.

Foto: STA

Poslanka NSi Iva Dimic je predlog predsednika svoje stranke v izjavi za novinarje pozdravila in se zavzela, da bi do obiska prišlo čimprej. Tonin je v ponedeljek na Twitterju predsedniku vlade Janezu Janši predlagal, naj vlada v Slovenijo povabi misijo Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. Toninov predlog je na Twitterju podprl Zdravko Počivalšek, Janša pa je oba tvita poobjavil. Tonin je ob tem zapisal, da bi podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova in Evropski parlament največ izvedela, če bi v Slovenijo poslala misijo, ki bi ugotovila dejstva.

Na pogovor v okviru skupne razprave o medijih v Sloveniji, ki bo predvidoma marca, je premierja Janšo povabila evropska poslanka z Nizozemske Sophie In 't Veld (Renew/D66). Ob tem je v ponedeljkovem pogovoru za TV Slovenija izrazila upanje, da bo premier vabilo sprejel.

Na skupno razpravo povabljen tudi Simoniti in Urbanija

Evropska poslanka, ki vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, naj bi na skupno razpravo poleg premierja med drugim povabila še ministra za kulturo Vaska Simonitija, direktorja urada vlade za komuniciranje Uroša Urbanijo, generalnega direktorja RTV Igorja Kadunca, varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev Ilinko Todorovski in glavno urednico STA Barbaro Štrukelj.

Položaj medijev v Sloveniji je bil nazadnje predstavljen v spletnem mediju Politico. Avtorico članka je premier Janša na Twitterju obtožil, da laže. Na njegove obtožbe se je odzvala Evropska komisija. V odzivu so v Bruslju izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

Premier Janša je isti dan na Twitterju zapisal, da "z velikim veseljem sprejmemo v Sloveniji kakršnokoli delegacijo katerekoli institucije, ki bi skušala dokazati, da so večinski mediji pod nadzorom slovenske vlade. Verjetno bi zadoščal že nekaj urni obisk s korektnim prevajalcem, recimo med 18.00 in 22.30 zvečer, pa bi bilo vse jasno," poroča STA.