Stahovica: med snemanjem videa v restavracijo zašla lisica s sumom na steklino #video

Med snemanjem promocijskega videospota v restavraciji v Eco resortu v Stahovici je danes prišlo do nepričakovanega dogodka, saj je v restavracijo zašla lisica. Ker sumijo, da ima steklino, so jo zaprli v restavracijo, v nekaj urah pa bo stekla koordinirana akcija. Iz družbe so še sporočili, da jih lisica ni obiskala prvič.

Snemalna ekipa in vse osebje je ob vstopu lisice nemudoma zapustilo prostor, v Eco resortu pa opozarjajo, da gre za nevarne okoliščine, saj gre za divjo žival, za katero sumijo, da je okužena s steklino. Dodali so, da dogodek kaže na "problem neurejenosti lovskega nadzora in ukrepanja, saj lisica ni bila tukaj prvič, do sedaj pa je povzročila ogromno škode", piše STA.