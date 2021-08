Stožice: Zastaranje še pred sojenjem Zoranu Jankoviću

Po tem, ko je Zorana Jankovića pred težavami, tudi v razvpitem primeru farmacevtka, rešila počasnost tožilstva, je zdaj do zastaranja dela očitkov na račun župana prestolnice prišlo še na sodišču, in to še preden se je sojenje v primeru Stožice sploh prav začelo. Da so kazniva dejanja ponareditve ali uničenje poslovnih listin v primeru Stožic zastarala že pred sodno obravnavo, ki jo sodnica Mojca Kocijančič namerava opraviti decembra letos, so nam potrdili z Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sklep o zastaranju dela očitanih kaznivih dejanj po obtožnici, ki je bila vložena 18. maja 2018, pa še ni pravnomočen, so opozorili s sodišča.

Tožilstvo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in soobtoženim v povezavi z gradnjo športnega centra Stožice že več kot štiri leta očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja, goljufijo na škodo Evropske unije v povezavi z evropskimi sredstvi, preslepitev pri pridobitvi posojila in ponareditev ali uničenje poslovnih listin.

Poleg Jankovića je tožilstvo takrat ovadilo še nekdanjega obrambnega ministra Romana Jakiča kot nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli, Uroša Ogrina in Zlatka Srako iz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Sama Lozeja, ki zadnja leta vodi družbo Energetika Ljubljana, Termoelektrarna-toplarna Ljubljana, vodjo občinskega oddelka za šport Marka Kolenca, direktorja projekta gradnje Športnega parka Stožice Andreja Lavriča, Boruta Skubica in Milana Črepinška.

Foto: STA

Do zastaranja je pri očitkih o ponareditvi ali uničenju poslovnih listin po neuradnih podatkih prišlo že lani, torej veliko pred začetkom resnega sojenja.

Na sodišču smo preverili, ali je to točno in kaj je razlog, da je do zastaranja prišlo prej, kot se je sojenje na prvi stopnji sploh prav začelo.

Najprej zamuda rešila farmacevtko

Sojenje vodi sodnica Mojca Kocijančič. Nekdanja žena nekdanjega pravosodnega ministra v vladah LDS Aleša Zalarja. Ta sodnica je pozornost pred petimi leti pritegnila z opozorilom, da je tožilka Blanka Žgajnar zamudila dvoletni zakonski rok, do katerega bi morala sporočiti, da bo začela kazenske postopke proti Zoranu Jankoviću, zaradi česar so bili pozneje uničeni tajno posneti pogovori ljubljanskega župana. Tudi tisti, ki so bili povezani z mlado farmacevtko Katarino, ki je prišla na obisk k županu, ker ni mogla dobiti zaposlitve za nedoločen čas v lekarni, ki je v lasti občine. Župan je posredoval pri direktorju Marjanu Sedeju, da je ta s pomočnico za kadrovsko področje Spomenko Sluganović uredil, da je Katarina dobila, kar je hotela.

Foto: STA

Mlada ženska pa naj bi Jankoviću zagotovila intimnosti. Tako so vsaj kazala dognanja tožilcev s pomočjo tajnih prisluškovanj, a so ti zamudili zakonske roke za začetek kazenskega postopka in so morali po opozorilu sodnice, kaj piše v zakonu, te posnetke uničiti.

Več o uničenju "dokazov" lahko preberete tukaj: JANKOVIĆ O SVOJI NOVI ZMAGI

Člen zakona, na katerega je tožilce (pravilno) opozorila sodnica Kocijančičeva, je določal:

"Če državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona zoper osumljenca, ali če v roku dveh let po koncu izvajanja posebnih (praviloma tajnih) preiskovalnih ukrepov ne poda takšne izjave, se gradivo iz prejšnjega odstavka pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika uniči. O tem uničenju napravi preiskovalni sodnik uradni zaznamek."

Pa še zamuda pri Stožicah

Kronologijo dogajanja, kako je za del kaznivih dejanj v primeru Stožice do zastaranja zdaj prišlo še na sodišču, je to povzelo tako:

"Obtožnica je bila vložena 18. 5. 2018 in je postala pravnomočna 19. 9. 2018 (pred tem ugovori zoper obtožnico, zoper katere je odločal zunajobravnavni senat sodišča; senat je ugovore v odločanje prejel 6. 7. 2018, 1. 12. 2020 je pritožbeno sodišče pritožbe zoper sklep o zavrnitvi dokazov zavrnilo kot neutemeljene, zadnji predobravnavni narok za obravnavo je bil opravljen 5. 6. 2020)."

"Zadeva se je kontinuirano obravnavala ob upoštevanju vrstnega reda zadev, vloženih pritožbah in časa odločanja zoper njih," so s sodišča pojasnili način dela in potrdili, da bo narok za glavno obravnavo v primeru Stožice razpisan za decembra letos in da je bil izdan sklep o zastaranju glede dela očitanih kaznivih dejanj, ki pa, kot so opozorili, še ni pravnomočen.

Sodni postopek se nanaša na dogajanje leta 2010, ko je bila podpisana pogodba v višini 1,8 milijona evrov za domnevno fiktivni najem parkirišč v Stožicah, s katero je podjetje Grep postalo kreditno sposobno in je pri NLB lahko najelo več kot 50 milijonov evrov kredita, ki ni bil vrnjen. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.