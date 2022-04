Število novih okužb višje kot prejšnji torek

V torek so ob 1.390 PCR-testih in 11.977 hitrih antigenskih testih potrdili 2.124 okužb z novim koronavirusom, kar je 509 več kot pred tednom dni. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi covid-19 na navadnih oddelkih zdravijo 105 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covid-19 potrebuje 18. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covid-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki manj kot dan prej, na intenzivni negi pa je en bolnik več. Zaradi in s covid-19 je hospitaliziranih 259 oseb, kar je sedem manj kot prejšnji dan. Na intenzivnih oddelkih je skupno 28 bolnikov s potrjeno okužbo, trije manj kot dan prej.

Iz bolnišnic so odpustili 29 bolnikov.

▶️ Podatki 19.4. 📍



Dnevno št.testov ⤵️

PCR: 1390

HAGT: 11977

Potrjene okužbe: 2124



Skupno v 🏥: 259

Zaradi covida: 105

S covidom: 126

Osebe na intenzivni negi: 28 Zaradi covida: 18

S covidom: 10



Odpuščeni : 29

Umrli: 3



Ostanite zdravi 🙏 — Ministrstvo za zdravje (@MinZdravje) April 20, 2022

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 19.255 primerov okužbe, kar je 126 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je 1.097 oz. 78 več kot dan prej. Število potrjenih primerov okužbe v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev je v primerjavi z dnevom prej nižje za sedem in znaša 908.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.067 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.005.

Šanghaj previdno sprošča stroge omejitvene ukrepe, število smrti narašča

Zaradi najhujšega izbruha novega koronavirusa v dveh letih pandemije je Šanghaj pretekli mesec večino od svojih 25 milijonov prebivalcev omejil na njihove domove. A stroge omejitve niso ustavile širjenja različice omikron in od začetka marca so uradno potrdili že več kot 400 tisoč okužb.

Mestne oblasti so danes potrdile več kot 18 tisoč novih, večinoma asimptomatskih primerov. Umrlo je še sedem ljudi, večinoma starejših od 70 let in s pridruženimi boleznimi, skupno pa so do zdaj našteli 17 smrti.

Obenem so mestne oblasti danes sporočile, da so najstrožjo obliko zaprtja odpravile za še štiri milijone prebivalcev. Do zdaj so dovoljenje, da zapustijo domove, izdali skupno 12 milijonom ljudem, številni pa ob tem še naprej ostajajo omejeni na gibanje v svojih stanovanjskih kompleksih.

Zaradi gospodarske škode so oblasti obenem sestavile seznam ključnih podjetij, ki lahko nadaljujejo proizvodnjo. Na njem se je znašlo več kot 600 družb. Med drugim znova obratuje tovarna ameriškega velikana električnih avtomobilov Tesla.

Čeprav je izbruh v Šanghaju majhne razsežnosti v primerjavi z drugimi deli sveta, kjer se navajajo na življenje z novim koronavirusom, je postavil na preizkušnjo neprilagodljiv in strog kitajski odziv na epidemijo covid-19 ter ponudil redek vpogled v nezadovoljstvo med ljudmi, ki so jezo zaradi omejitev gibanja, množičnega testiranja in pomanjkljivega dostopa do hrane med drugim izražali na družbenih medijih.