Ste že slišali za Telemachov klub?

Spletno nakupovanje ne more obstajati brez internetne povezave in pametne tehnologije, zato je jasno, da sta Shoppster in Telemach popolna partnerja, ki ustvarjata sinergijo in konkurenčno nastopata na trgu.

Skupaj predstavljata program zvestobe – Telemachov klub! Ne, to ni še en klub, v katerem zbirate točke, pike ali nalepke z nakupovanjem. Prav tako ne potrebujete kartice zvestobe. Preprosto skočite na shoppster.si in odkrijete izjemno ponudbo Telemachovega kluba ter nakupujete kadarkoli in kjerkoli. Ugodno je tudi udobno!

Kaj vam ponuja Telemachov klub?

Klubska ponudba je široka in razdeljena v šest kategorij, kjer lahko najdete računalnike, TV-je, avdio- in videoopremo, male gospodinjske aparate, belo tehniko, vse za prosti čas in še več. Brez slabe vesti in dvojnega pomisleka si privoščite nekaj za dom, za svoj hobi ali pa izberete darilo za svoje najbližje.

Telemachov klub pa vam hkrati ponuja kar tri dodatne ugodnosti.

Vsi izdelki iz ponudbe Telemachovega kluba so vsem registriranim uporabnikom na voljo po super klubskih cenah. Vsako klubsko naročilo vedno dostavijo brezplačno – na vaš dom, v službo, lahko pa ga prevzamete tudi na prevzemnem mestu Shoppster.

In še tretja, najboljša ugodnost! Izdelek iz Telemachovega kluba plačate na kar 24 obrokov BREZ OBRESTI in skritih stroškov.

Posebnost Telemachovega kluba

Da bo nakup v Telemachovem klubu popolnoma brezskrben, pa Telemachovim naročnikom obroke pripišejo na obstoječ mesečni račun za Telemachove storitve, pri čemer bo prvi obrok pripisan šele dva meseca po nakupu. Ugodno, ugodnejše, Telemachov klub!

Preverite ponudbo Telemachovega kluba in se registrirajte še danes. Spremljajte tudi novosti in nabor izdelkov ter bodite med prvimi, ki bodo prihranili pri nakupu.

Foto: Telemach

