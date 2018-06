Ste pozabili uveljaviti davčno olajšavo za otroke?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V teh dneh vsi dobivamo v nabiralnike informativne izračune dohodnine za leto 2017. Nekateri so ob tem bolj veseli, drugi manj. Med druge gotovo spadate tisti, ki ste opazili, da ste pozabili uveljaviti olajšavo za vzdrževane družinske člane. Brez skrbi, še imate čas.

Olajšavo za vzdrževane družinske člane, ki je pravica in ne obveznost, je bilo treba oddati v začetku februarja, po novem pa ste lahko vlogo oddali prek sistema eDavki tudi brez certifikata, ki ga sicer potrebujete za oddajanje najrazličnejših vlog. Vlogo lahko vložite tudi osebno na finančnem uradu ali jo pošljete po pošti.

Če ste olajšavo pozabili uveljaviti, lahko to še vedno storite

Če olajšave niste uveljavljali niti na mesečni niti na letni ravni, ste na dom prejeli informativni izračun dohodnine, v katerem olajšava ni upoštevana. V svojem izračunu imate zato verjetno večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot bi ga imeli sicer.

Če želite olajšavo še uveljavljati, boste morali s posebnim obrazcem podati ugovor zoper informativni izračun dohodnine, vendar boste morebitno vračilo dohodnine prejeli nekaj mesecev kasneje.

Kdo so lahko vzdrževani družinski člani?

Vzdrževani družinski člani so lahko otroci do 18. leta starosti, lahko pa so tudi starejši, vendar morajo ti izpolnjevati določene pogoje.

Kdo so vzdrževani družinski člani, lahko preverite na spletnih straneh finančne uprave, sicer pa je pomembno, da veste, da to niso samo otroci, temveč je to lahko tudi vaš nezaposleni partner, ki ne opravlja dejavnosti.

Pogoj je, da nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92 evra.

Enak znesek velja za omejitev, če bi želeli kot vzdrževanega družinskega člana prijaviti svojega starša, če ta živi v vašem skupnem gospodinjstvu ali morda v domu za ostarele, za katerega krijete stroške.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Olajšavo za otroka lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba, a v drugem primeru si morata čas uveljavljanja razdeliti tako, da si porazdelita 12 mesecev, na primer vsak po šest mesecev. Če želite, lahko z ugovorom spremenite tudi porazdelitev olajšave za otroka med oba starša.

Običajno se najbolj splača olajšavo uveljaviti tistemu od staršev, ki ima višjo plačo. Če je razlika med prihodki enega in drugega starša nižja od olajšave, je najbolje, da si starša olajšavo razdelita. Če imata več otrok, je najbolje, da olajšavo uveljavljata oba starša za vse otroke, in sicer vsak starš za vsakega otroka za polovico leta.

V vsakem primeru je dobro, da se pred uveljavljanjem olajšave o tem pogovorite in s testnim izračunom preverite, komu se to najbolj splača.

Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave, torej vsakemu polovica.

Dohodnino lahko poravnate po obrokih

Obročno odplačilo davka je mogoče z največ tremi mesečnimi obroki.

V primeru ogroženosti preživljanja lahko zaprosite za odplačilo davka z največ 24 obroki, lahko pa zaprosite tudi za odpis, delni odpis ali za odlog, ki je lahko dolg največ 24 mesecev. Za odobritev odpisa, odloga oziroma obročnega odplačevanja davka morate vložiti vlogo pri pristojnem finančnem uradu.