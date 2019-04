Ste kje videli mladoletnico iz Kamnika?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Lano Lehmann iz Kamnika. Visoka je 170 centimetrov, suhe postave, daljših svetlih skodranih las in modrih oči. Oblečena je bila v črne hlače iz džinsa in modro majico.