Starši na nogah zaradi podražitve šolskih kosil #video

Zaradi višjih plač v javnem sektorju in podražitev živil na nekaterih osnovnih šolah napovedujejo višje cene šolskih kosil, ki jih plačujejo starši. Trenutne cene kosil so sicer po šolah precej različne: gibljejo se od 1,5 evra pa vse do 3,9 evra. Povprečna cena osnovnošolskega kosila tako znaša 2,24 evra. Na šolsko kosilo je sicer v tem šolskem letu prijavljenih 153.792 učencev.

Za učence Osnovne šole Vide Pregarc v Ljubljani kuhajo v bližnjem vrtcu. Na kosilo je naročenih 364 otrok. Večina - približno 240 otrok druge in tretje triade - se prehranjuje v vrtcu, najmlajši jedo v šoli. Šola pa kljub temu za kosilo zaračunava višji znesek, kot ga ima vrtec.

V uredništvo oddaje Danes na Planet TV so prejeli pismo razburjenega starša, ki je prepričan, da gre za krajo. In to za dobrih 90 evrov na leto na otroka. Cene kosila se v vrtcu Zelena jama, kjer kuhajo za osnovnošolce, že šest let niso spreminjale. Zneski na položnicah šole pa so se.

Izvedli izredni inšpekcijski nadzor

Cena kosila za učence druge in tretje triade vrtec: 2, 83 evra šola: 3,60 evra razlika v ceni: 0, 77 evra

Kot je dejal oče treh otrok Janez Jaklič, razlika znaša 0,77 evra, ki jo pobere šola brez vsakršne osnove, kar nanese dobrih 144 evrov na otroka na leto.

Inšpektorat za šolstvo in šport je zato na njegovo pobudo izvedel izredni inšpekcijski nadzor. Svet šole je januarja preplačana sredstva vrnil staršem, ceno kosila pa so znižali za 30 centov.

Jaklič je razložil, da so po njegovem prvem pismu ceno znižali z 3,60 evra na 3,30 evra, denar so tudi dobili nazaj z opravičilom ravnateljice, da je bila to napaka. Ta napaka pa pomeni v celoletnem znesku okoli 10 tisoč evrov. Še vedno pa cena kosila odstopa, je kritičen. In to za dobrih 90 evrov na otroka na leto.

Odziv ravnateljice

Kot je pojasnila ravnateljica, se je kosilo za šolarje podražilo za skoraj pol evra zaradi tako imenovanih režijskih stroškov, ki jih ima šola z organizacijo in obračunom kosil. Najmlajši otroci prve triade - okoli 120 jih je - namreč jedo v šoli.

A to pojasnilo Jakliča ni zadovoljilo. "Računovodski servis od šole dobi 1.600 evrov, ministrstvo plača 1.500 evrov, razlika je 100 evrov. Če je to na račun kosila, to pomeni praktično mogoče največ dva centa po kosilu na mesec," je odgovoril Jaklič.

Pa tudi cene kosil bližnjih šestih šol so zgovorne, je prepričan. "Kosilo stane največ tri evre, čeprav imajo tudi oni iste zunanje dobavitelje in bistveno več dela kot osnovna šola Vide Pregarc," dodaja. Kar ga še bolj jezi, pa je to, da na šoli izvajajo notranjo revizijo, zato se bodo v skladu s priporočili odzvali šele po njenem koncu.