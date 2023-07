Srečen dan s Tomažem Domiceljem na ALEJI SKY

Oglasno sporočilo

Na terasi ALEJE, nagrajenega nakupovalnega središča za dizajn in razvoj, bo jutri z izborom svojih največjih uspešnic nastopil legendarni glasbenik Tomaž Domicelj . Slovenski kantavtor, kitarist in avtor zimzelenih pesmi, kot so Slovenskega naroda sin, Jamajka, Avtomat, Kamionar in Življenje je lepo, bo z obiskovalci ALEJE SKY tudi delil spomine, anekdote, šale in izkušnje svoje bogate glasbene poti.

Anja Rupel je s svojo izjemno energijo očarala poslušalce. Foto: Janez Štrukelj

V torek, 11. julija, bo skupina Regen s pevko Gajo Kuščer ALEJO SKY obarvala v poletne barve. Prvič bodo v živo odigrali akustični koncert ter z njim ustvarili čarobne glasbene trenutke in prebudili čustva poslušalcev.

V okviru torkovih after-work koncertov so za pester začetek poletja s svojo izjemno energijo in nepozabnimi nastopi že poskrbeli RoMaChild – Martin Štibernik in Roman Ratej ter Anja Rupel. Zanimiv in raznolik program z odličnimi domačimi izvajalci se nadaljuje vse do konca septembra.

Aktivna streha na ALEJI SKY je v poletnih mesecih pravi raj za druženje ob plesnih ritmih kot tudi za različne športne in otroške aktivnosti: fitnes na prostem, otroško igrišče, ninja warrior poligon in tekaška steza.

V četrtek, 6. julija, ob 19. uri, bo potekala prva velika Salsation zabava na prostem v družbi najboljših slovenskih inštruktoric.

Za člana RoMaChild Martina Štibernika in Romana Rateja je bil to prvi skupni koncert v živo na največji terasi v prestolnici. Foto: Janez Štrukelj

Številne izmed 80 trgovin v ALEJI, kot so Sportina, XYZ, s.Oliver, Comma, Intimissimi, H&M, Hervis, Reserved, Adidas, Sport Vision, Europa 92, Mohito, Vitapur, Müller, Okaidi, Orsay, L'Occitane, Optika Clarus, Deichmann, Mass, Office Shoes, Mladinska knjiga in druge, vabijo z do 70-odstotnimi popusti na oblačila, obutev, modne in prehranske dodatke ter ostalo. Idealna priložnost, da obogatite poletno garderobo in pred zasluženim dopustom kupite nov modni kos ali pa poskrbite za svoj osvežen videz v poletnih dneh.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, car sharing, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji Novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo in žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah: v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem ter na Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 30 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 830 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot 100 milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje in inovativno trženje. SES je del skupine SPAR Österreich.

