Srečala sta se Janša in Orban #vŽivo

V Lendavi sta se danes sestala predsednika slovenske in madžarske vlade Janez Janša in Viktor Orban. Podpisala sta sporazum o sodelovanju vlad pri razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje ter govorila o stanju dvostranskih odnosov. Novinarsko konferenco po koncu srečanja na Siol.net spremljamo v živo.

Premierja sta podpisala sporazum o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje.

Na tej podlagi bo "oblikovan razvojni program, v katerem bodo zagotovljena dodatna finančna sredstva za obdobje 2022-2026, ki bodo omogočila odpravljanje zaostankov tako v gospodarskem razvoju kot pri zagotavljanju ustreznega okolja za delovanje manjšinskih medijev, kulturnih in izobraževalnih ustanov", so sporočili iz kabineta Janeza Janše.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar pa bosta podpisala program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med slovensko in madžarsko vlado za obdobje 2022-2025.

Med državama poteka intenziven dialog na vseh ravneh, ki se je posebej odrazil v srečanju vladnih ekip septembra lani v Celju, prav tako pa se krepi gospodarsko sodelovanje, saj Madžarska zaseda sedmo mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji Slovenije, so sporočili iz premierjevega kabineta.