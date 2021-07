Srčna poteza slovenskega podjetja

Vsi si želimo, da bi bila naša starost lepa. Vendar se veliko starejših sooča ne le z osamljenostjo, ampak tudi z drugimi tegobami. Zdravstvene težave ter pridružitev epidemije covid-19 so otežili življenje in delo zaposlenih ter njihovih oskrbovancev v domovih starejših. V tem obdobju je negovalno osebje vlagalo izjemne napore v zaščito pred virusom, iz varnostnih razlogov pa so bile omejene številne aktivnosti. Velikokrat pri kakovostni zdravstveni oskrbi pomembno vlogo odigra tudi denar. Kljub požrtvovalni oskrbi zdravstvenega osebja si oskrbovanci določenih potrebnih storitev in izdelkov ne morejo privoščiti. V slovenskem podjetju Enikam so se poklonili prizadevnosti zaposlenih in oskrbovancev in več kot 30 domovom za starejše po vsej Sloveniji poklonili izdelke OXILVER ® z namenom lajšanja in nege trdovratnih težav na koži in nohtih.

Starost spremljajo mnoge spremembe tako na področju zdravja kot tudi splošnega počutja, ki se odražajo tudi kot vidne spremembe na koži in nohtih. Če ima v splošni populaciji približno tretjina prebivalstva kožno obolenje, se v starosti med 65 in 75 letom pogostnost teh težav poveča na 40 odstotkov. Suha, razpokana in pordela koža, odrgnine, rane, preležanine, težave z odebeljenimi in spremenjenimi nohti so le nekatere od težav, za katerimi trpijo številni. V poplavi zavajajočih informacij in dolgotrajnem boju s temi težavami so ljudje pretežno prepuščeni samim sebi. "Za uspešno terapijo je ključnega pomena pravilen način nege, vztrajnost in primeren izbor izdelkov. Izdelke smo namenili oskrbovancem domov, saj smo prepričani, da jih bodo koristno uporabili in z njimi ublažili marsikatero tegobo, ki jo prinaša starost," je dejala Dominika Tompa Majcen, mag. farm., ustanoviteljica in direktorica podjetja Enikam.

Zakaj ste se v vašem podjetju odločili za takšno gesto?

Že leta smo se trudili, da bi naši izdelki služili svojemu pravemu namenu - pomagati ljudem s težavami na koži in nohtih, ki jih v domovih za ostarele ne manjka. Kmalu smo prišli do bolečega spoznanja, da bi morali takšne izdelke naročiti oskrbovanci sami in da si mnogi tega ne morejo privoščiti. Zato smo se odločili, da podarimo nekaj izdelkov v domove za ostarele, jih primerno izobrazimo o pravilni uporabi ter jih seznanimo z možnostjo pomoči, ki lahko zmanjša tegobe mnogih oskrbovancev.

Dominika Tompa Majcen, mag. farm.

Kakšen je bil odziv zaposlenih in oskrbovancev v domovih?

Priznati moram, da je bil odziv vseh presenetljivo pozitiven in naša gesta je naletela na izredno topel sprejem. Izpostaviti velja dejstvo, da kljub težkim razmeram in številnim izzivom osebje v domovih za ostarele ni izgubilo svoje prizadevnosti za pomoč in izboljšanje počutja oskrbovancev. Energija, skrb in entuziazem ter pripravljenost za izboljšave, ki jih izkazuje večina, so osupljivi.

Kdaj in kako ste stopili na svojo podjetniško pot? Kakšna je vizija vašega podjetja?

Zdaj se izteka šesto leto od ustanovitve podjetja Enikam, ki je usmerjeno v raziskovanje in razvoj. Obilica izkušenj s področja farmacije in medicine mi je pomagala na poti razvoja in plasiranja inovativnih izdelkov na osnovi aktivnega kisika. Vizija podjetja je pomagati čim večjemu številu ljudi in jim nuditi strokovno podporo, saj so številni s svojimi težavami prepuščeni samemu sebi ali zavedeni s poplavo zavajajočih informacij.

Dominika Tompa Majcen ob predaji izdelkov Domu starejših občanov Ljubljana-Bežigrad.

Od kod ideja za izdelke na osnovi aktivnih kisikovih spojin?

Če se le dotaknemo statistike, vidimo, da se s težavami na nohtih srečuje več kot 35 odstotkov ljudi, s kožo kar 45 odstotkov ljudi ter s problematiko v ustni votlini več kot 55 odstotkov ljudi, pri čemer so številke pri starejših še višje. Soočamo se torej z naraščajočo problematiko, ki je večinoma trdovratna ali celo kronična. Če dodamo še zavedanje, da imajo ti ljudje le majhno možnost za odstranitev težave z obstoječimi izdelki in zdravili, ki so na dosego s strani zdravnikov ali v prosti prodaji. Razlog so pojavnost stranskih učinkov, neodzivnosti na zdravilo ali neučinkovitost izdelka. Ob prekinitvi terapije pa se težave običajno ponovno pojavijo, saj gre večinoma le za lajšanje simptomatike. Kot primer bi izpostavila luskavico in glivična obolenja, ki jih ljudje nikakor ne morejo zavreti in odstraniti.

Sama ideja in začetek iskanja formulacije zato izhajata iz potrebe ljudi in želje, da bi lahko ponudili izdelke, ki bi resnično pomagali in doprinesli ljudem pomoč pri reševanju problematike kože, nohtov in ustne votline.

Kako so vaši izdelki drugačni od ostalih?

Inovativnost in neprimerljivost naših izdelkov OXILVER® in OROXID® sta zapisani v njihovi sestavi, ki temelji na delovanju aktivnega kisika v kombinaciji z ustreznimi in visoko kvalitetnimi sestavinami. Tako se učinki posameznih sestavin dopolnjujejo in hkrati zagotavljajo visoko čistost, varnost in podobnost delovanja z biološkim sistemom našega telesa. Aktivne kisikove spojine so pridobljene s posebnim postopkom in kot take predstavljajo najboljši približek oksidnim spojinam, ki jih proizvaja naš imunski sistem. Tehnološki postopek je zelo zahteven in smo ga razvijali več let, da smo dejansko dobili čistost in želeno stabilnost končnih izdelkov. Izdelki OXILVER® in OROXID® so edini registrirani in certificirani izdelki na osnovi aktivnega kisika na evropskem tržišču, formulacije in postopki pa so patentno zaščiteni.

"Izpostaviti velja dejstvo, da kljub težkim razmeram in številnim izzivom osebje v domovih za ostarele ni izgubilo svoje prizadevnosti za pomoč in izboljšanje počutja oskrbovancev."

V čem je posebnost delovanja in učinkovitosti vaših izdelkov?

Izdelki na osnovi aktivnega kisika so zelo drugačni, saj uvajajo nov način delovanja, pri katerem se celica oksigenira in regenerira prek lastnega mehanizma, ki je najučinkovitejši in najintenzivnejši. Stik raztopine izdelkov OXILVER® ali OROXID® s kožo, nohti ali ustno votlino vodi v intenzivno sprostitev aktivne oblike kisika, ki jo vidimo kot rahlo penjenje. Aktivni kisik zavre in uniči razrast škodljivih mikrobov, istočasno pa celico oksigenira, regenerira in neguje. Celica tako pridobi kisik in energijo, ki sta potrebna za normalno opravljanje življenjsko pomembnih procesov in regeneracijo. Aktivni kisik nima neželenih učinkov na naše telo.

S starostjo se pogostnost težav na koži in nohtih povečuje.

Katere izdelke ste torej namenili oskrbovancem domov?

Trenutno smo namenili le izdelke za kožo in nohte, ker je problematika na teh mestih najbolj izražena. OXILVER® Skin Soluton in Skin Gel sta namenjena negi zdrave in problematične kože, saj upočasnjujeta znake staranja in blažita simptome neželenih procesov na koži, ki so pogost spremljevalec stanj, kot so dermatitis, rdečina, srbečica, razpoke, luskavica, okužba … Tako raztopina kot tudi gel aktivirata in pospešita proces obnove prizadete površine. OXILVER® Nail solution je pršilo za nego in obnovo nohtov in obnohtne kože, ki pomaga pri vraščenih, poškodovanih ali okuženih nohtih, pri izboljšanju trdnosti in strukture nohtov, pripomore k hitrejši obnovi prizadete površine nohtov.

Kaj bi podali za zaključek?

Naj izdelki res služijo pozitivnemu namenu za vse ljudi. Naj pomagajo in pripomorejo k čim boljšemu počutju oskrbovancev in naj jim olajšajo težave, kolikor se le da.