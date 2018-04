Srčna kirurgija: rok se izteka, starši v negotovosti #video

Vse kaže, da se bo mandat Cerarjeve vlade iztekel tudi brez izpolnjene obljube o novem centru za otroško srčno kirurgijo. Čez 11 dni se namreč izteče polletna pogodba s praško bolnišnico Motol, s katero so za silo pokrili vsaj odhode slovenskih zdravnikov. Starši ostajajo v negotovosti, kako bo potem, medtem ko je novi center še vedno le na papirju, v fazi zbiranja dokumentacije.

Novinarka: Nataša Repovž/Video: Planet TV

Vsaj pet let že traja saga z otroško kardiokirurgijo. Češki kirurgi, trije polno usposobljeni otroški srčni kirurgi in trije starejši zdravniki specialisti naj bi pri nas delali tudi po 30. aprilu, ko se izteče dosedanja pogodba, menda pa ne pod istimi pogoji. Katerimi, v UKC Ljubljana nočejo razkriti. Razumljivo je, da pri starših strahovi ostajajo.

"Dokler ima otrok tako diagnozo, bomo to naredili v Ljubljani, če gre za več kot kot to, ga pošljemo sem oziroma če je zahtevnejše, tja. Klasifikacije so, obstajajo po vsem svetu. Pri nas pa imaš občutek, da je šlo vse po načelu eci peci pec," je bila kritična Petra Aleš iz Društva za zdravje srca.

Neuradno naj bi bili češki kirurgi prisotni manj časa kot doslej, ko po pogodbi velja nenehna 24-urna dosegljivost, operacije so morali opraviti vsaj dvakrat na mesec. Očitno bodo otroke še naprej pošiljali v tujino.

"Če je zdravljenje odobreno, pokrijemo vse stroške. Operacijo, prevoz, spremstvo staršev in tudi letalski prevoz," je pojasnil Klemen Ganziti iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Na lastno pest v tujino ne smete

Sliši se preprosto. Oddate vlogo, konzilij odloči, ali so pri nas možnosti izčrpane, zdravstvena zavarovalnica vam odobri in povrne stroške za zdravljenje v tujini. A tudi pri tem so očitno luknje. Ker na lastno pest, brez odločbe, v tujino ne smete. Tudi če se zelo mudi. Mark Žitnik bo zato ostal brez povračila stroškov.

"Pravzaprav sem vesel, ker imam končno tako imenovani pravni interes. Da bom lahko predstavil dokumentacijo, da bom lahko poklical skupaj s svojimi odvetniki na zagovor ljudi, ki bodo lahko razlagali svoje odločitve, svoje podpise na dokumentih, ki dokazujejo, da je šlo za spletke, za laži, za korupcijo, za zlorabe," je bil oster Žitnik.

Sodelovanje s Čehi zavrnila oba slovenska zdravnika

Kaj dobrega bo prinesel Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, so lahko le ugibanja. Spomnimo še, da sta sodelovanje s Čehi zavrnila oba slovenska zdravnika, odstopil je tudi koordinator za sodelovanje s češkim centrom.

Otroci bodo očitno morali še malo počakati tudi na dan, ko inštitut odpre svoja vrata; 1. maja, na praznik dela.