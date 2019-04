Splošna določila – politična sporočila Evropske volitve 2019

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S temi pravili TSmedia skladno z Zakonom o volilni kampanji opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja organizatorjev volilne kampanje na svojem digitalnem kanalu Siol.net .

1. Družba TSmedia, d. o. o., uveljavlja Pravila za oglaševanje v predvolilnem obdobju za evropske volitve 2019. Oglaševanje je možno zgolj na spletnem portalu Siol.net pod posebnimi pogoji, ki so opisani v nadaljevanju pravil.

2. Oglase v predvolilni kampanji lahko za plačilo naročajo politične stranke oz. organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije za posamezne politične stranke, kandidate oz. liste kandidatov.

3. Politične stranke v oglasih v predvolilni kampanji izražajo svoja mnenja in poglede, ki niso nujno povezani z uradnimi stališči in mnenji družbe TSmedia, d. o. o.

TSmedia, d. o. o., ne prevzema odgovornosti za vsebino v oglasih. Prav tako tudi uredništvo portala Siol.net ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu, v okviru rubrike Evropske volitve 2019 v podrubriki ''politična sporočila''.

Oblike oglaševanja

1. Znotraj rubrike Evropske volitve 2018 v podrubriko "politična sporočila", ki je rubrika, namenjena samo PR-sporočilom političnih strank.

2. Sponzorirana oblika/politični oglas je jasno označen kot: (1) plačana objava in kot (2) objava, ki ne predstavlja mnenja uredništva ter (3) naveden je naročnik oglasa.

3. PR-članki se ne izpostavljajo na vstopni strani Siol.net, objavljeni so zgolj in samo v sponzorirani rubriki.

Čas oglaševanja

Prvi oglas bo objavljen po dogovoru, zadnji pa na dan pred dnevom predvolilnega molka.

Naročila

Naročila sprejema oddelek prodaje TSmedia po e-pošti. Vsako naročilo bo evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najpozneje v treh dneh z originalno naročilnico.

Naročilo je veljavno, če je poslano najmanj 8 delovnih dni pred prvo objavo.

Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke:

• naziv politične stranke oz. organizatorja volilne kampanje,

• točen naslov naročnika,

• številko računa, ki ga politična stranka oz. organizator uporablja za volilno kampanjo (če je naročnik oglaševalska agencija, ta podatek ni potreben),

• davčno številko politične stranke, za katero naročnik naroča oglaševanje,

• izjavo o statusu davčnega zavezanca,

• natančen načrt predvajanja oglasov,

• čitljivo navedbo odgovorne osebe za naročilo z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe,

• žig naročnika,

• pooblastilo politične stranke ali organizatorja volilne kampanje v predmetu, ko je naročnik oglaševalska agencija. Za oglaševanje posameznega kandidata je treba k naročilu za objavo oglasov priložiti tudi kopijo potrdila republiške (mestne/občinske) volilne komisije za kandidaturo oz. listo kandidatov.

Pravila oglaševanja

TSmedia bo oglase (in obvestila), ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. TSmedia bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci, mlajši od 14 let. TSmedia bo o zavrnitvi naročila obvestila naročnika najpozneje v 24 urah po prejemu naročila oz. po prejemu gradiva, ki naj bi ga objavila.